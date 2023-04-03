В Гааге начался суд над бывшим президентом Косова. Его обвиняют в военных преступлениях

час назад

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Автор фото, Getty Images

В Международном уголовном суде в Гааге начинается процесс по делу бывшего президента Косова Хашима Тачи. Его обвиняют в военных преступлениях.

В 1997-1999 годах он возглавлял Армию освобождения Косова (АОК), боровшуюся за независимость от Сербии. Обвинения относятся к тому периоду.

Наряду с Тачи на скамье подсудимых еще трое высокопоставленных членов АОК, также занимавших важные политические посты в мирное время - Кадри Весели, Якуп Красничи и Реджеп Селими.

Все они отвергают обвинения. Тачи заявил в суде: "Я понимаю [суть предъявленных обвинений] и полностью невиновен".

В своем вступительном слове прокурор Алекс Уайтинг заявил, что руководство АОК было в центре предполагаемых преступлений.

"Тачи, Весели и Селими были членами-основателями Армии освобождения Косова и генерального штаба АОК, - сказал он. - Эти четыре человека, без сомнения, были главными лидерами ОАК, и за это их прославляли и чествовали, но у их руководства была и более темная сторона, и это будет предметом судебного разбирательства, которое начинается сегодня".

Дело слушается в Специальной палате суда по Косову. Созданная в 2015 году при поддержке ЕС Специальная палата работает по законам республики, но укомплектована международным персоналом и находится в Гааге, чтобы оградить свидетелей от давления в стране, где многие полевые командиры 1990-х годов занимают высокие посты.

Специализированная палата и Специализированная прокуратура Косова являются уникальными учреждениями - частью косовской судебной системы, но штаб-квартира перенесена в Гаагу и финансируется Евросоюзом и другими странами.

Как и Международный уголовный суд по бывшей Югославии, этот институт является временным и имеет конкретный мандат - он будет упразднен после завершения судебного разбирательства.

В чем обвиняют Тачи и остальных?

В отредактированном обвинительном заключении говорится, что Тачи, Веселди, Салими и Красничи несут индивидуальную ответственность за преступные деяния, совершенные в ходе вооруженного конфликта в Косове.

Их обвиняют в том, что они совместно занимались преступной деятельности с целью получения контроля над всем Косовом, запугивая и устраняя своих противников в период с марта 1998 года по сентябрь 1999 года в самом крае и на севере Албании.

Шесть пунктов обвинительного акта относятся к преступлениям против человечности - преследованиям, тюремному заключению, пыткам, убийствам и насильственным исчезновениям, а еще четыре пункта - к военным преступлениям: незаконным арестам, жестокому обращения, пыткам и убийствам.

По версии обвинения, жертвами этих действий стали сотни мирных жителей и лиц, не принимавших активного участия в боевых действиях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Члены АОК вели войну против сербских войск в 1998 и 1999 годах

В то время Хашим Тачи был одним из лидеров Армии освобождения Косова, отвечая за политические вопросы.

В июле 1997 года суд в Приштине под руководством сербских властей заочно приговорил его к 10 годам тюремного заключения по обвинению в терроризме.

В 1999 году Тачи стал президентом параллельного правительства Косова, так называемого Временного правительства, и верховным главнокомандующим АОК. В начале 2008 года Тачи был избран премьер-министром Косова, а месяц спустя край в одностороннем порядке провозгласил независимость.

В 2016 году Тачи стал президентом, но ушел с этого поста в ноябре 2020 года, когда суд предъявил ему обвинения в военных преступлениях, и с тех пор находится под стражей в Гааге.

Как объясняет Тим Жуда, балканский корреспондент журнала Economist, "Хашим Тачи не был военачальником, он задавал ОАК политическое направление".

По его словам, в то время АОК быстро разрасталась, у нее не было четкой структуры командования, и поэтому сложно сказать, были ли некоторые преступления совершены по приказу вышестоящего начальства или по личной инициативе.

Герой войны или военный преступник?

Многие косовары считают Тачи героем войны. Большинство косовских албанцев называет войну против "сербского угнетения" справедливой самообороной.

В воскресенье в Приштине прошел большой митинг в поддержку Тачи и других подсудимых, который поддержали все политические партии Косова, а также знаменитости и некоторые неправительственные организации.

Демонстранты несли транспаранты "У свободы есть имя" и "Историю нельзя изменить".

Протесты прошли также и у здания суда в Гааге.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бывший премьер-министр Косова Рамуш Харадинай был дважды судим за военные преступления в Гааге и дважды оправдан

В Сербии же АОК считают террористической организацией. Сербия, как и многие другие страны (Россия, Индия, Китай и даже некоторые члены ЕС - Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия) не признают независимости Косова.

По словам Уайтинга, крайне важно, что судебный процесс состоялся, хотя предполагаемые преступления были совершены много лет назад.