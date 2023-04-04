Космическая компания Virgin Orbit британского миллиардера Брэнсона объявила о банкротстве

час назад

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Автор фото, Virgin Orbit

Компания космических запусков Virgin Orbit британского миллиардера Ричарда Брэнсона подала в США заявление о банкротстве. Ей не удалось найти новых инвесторов.

Компания по запуску спутников прекратила свою деятельность несколько недель назад, но все еще надеется найти покупателя для своего бизнеса.

Глава Virgin Orbit Дэн Харт сказал, что хотя компания "предприняла большие усилия", чтобы решить проблему с финансами и заручиться новыми источниками финансирования, в итоге ей все же пришлось объявить о банкротстве. По его словам, Virgin Orbit теперь сосредоточится на поиске покупателя для компании, "чтобы обеспечить ясность в отношении будущего компании для ее клиентов, поставщиков и сотрудников".

На прошлой неделе компания объявила, что в результате "неспособности компании обеспечить значительное финансирование" будут уволены 85% ее сотрудников.

Очередной космический проект

Компания Virgin Orbit была основана в 2017 году, как ответвление другого космического начинания Ричарда Брэнсона - компании космического туризма Virgin Galactic. Компания быстро привлекла других инвесторов, включая Boeing и эмиратский суверенный фонд Mubadala.

Инвесторов привлекли прогнозы многомиллиардных прибылей в индустрии космических запусков. Компания Euroconsult, анализирующая положение дел в отрасли, предполагает, что до 2030 года ежегодно будет запускаться около 1700 спутников, главным образом малых спутников, летающих на низкой околоземной орбите и включенных в системы связи и мониторинга поверхности Земли.

Virgin Orbit разрабатывала способ запуска ракет со спутниками с модифицированных Boeing 747, поднимающими ракету LauncherOne на высоту в 11 км, откуда она стартует из-под брюха самолета.

Автор фото, Virgin Orbit Подпись к фото, Virfin Orbit разрабатывала систему запуска космических ракет с самолета

Ее преимуществом по сравнению с программой Falcon принадлежащей Илону Маску компании SpaceX должна была стать большая гибкость и специализация услуг: механизм запуска спутника с самолета предполагает возможность запустить его практически из любой точки планеты.

Virgin Orbit рассчитывала, что ее услугами будут пользоваться и государственные, в том числе военные, и коммерческие заказчики. В прошлом году компания объявила о наличии контрактов на сумму 143,1 млн долларов, сообщает Financial Times.

Однако, по мнению аналитиков, Virgin Orbit не смогла набрать достаточное число заказов.

После шести запусков с коммерческим грузом на борту, четыре из которых закончились успешно, в январе попытка впервые отправить спутник на орбиту из Великобритании провалилась. Как показало расследование, виноват оказался топливный фильтр стоимостью всего в 100 долларов. Ракета LauncherOne не достигла орбиты, а ее груз упал в океан.

Эта миссия считалась важной вехой и в британской космической программе.

Предполагалось, что она станет важным шагом на пути превращения страны в глобального игрока на рынке освоения космоса - от производства спутников до создания ракет и новых космопортов.

Долги и оптимизм

На момент закрытия торгов на нью-йоркской бирже Nasdaq в понедельник рыночная стоимость Virgin Orbit составляла 65 млн долларов. Два года назад компания оценивалась более чем в три миллиарда.

Долги Virgin Orbit по состоянию на сентябрь прошлого года составляли 153,5 млн долларов.

Во вторник компания Virgin Investments заявила, что предоставит компании Virgin Orbit 31,6 млн долларов для продолжения работы, пока та пытается продать свои активы. Virgin Orbit заявила, что планирует по возможности расплатиться со своими поставщиками и намерена продолжить поиски покупателя, который смог бы выполнить имеющиеся заказы.

Харт уверен, что Virgin Orbit - или, по крайней мере, ее отдельные части - станет для нового владельца ценным приобретением. "Я уверен в компании, которую мы построили, и надеюсь на заключение сделки, которая подготовит нашу компанию и наши технологии к будущим возможностям и миссиям", - сказал он.

Коммерческий космос

Сэр Ричард Брэнсон - один из нескольких миллиардеров, принявших активное участие в разработке космических программ, заодно расширяя таким образом собственный бизнес. Два других члена этого клуба - Джефф Безос, основатель интернет-магазина Amazon, а также владелец компаний Tesla и Twitter Илон Маск.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джефф Безос был в составе экипажа, совершившего космический полет на корабле его собственной компании Blue Origin

Сэр Ричард и его Virgin Group инвестировали более миллиарда долларов в космический бизнес. Помимо спутниковых запусков через Virgin Orbit, компания Брэнсона Virgin Galactic разрабатывает многоразовые "космические самолеты" для коротких путешествий в суборбитальное пространство.

Virgin Galactic уже начала продажу билетов для таких путешествий. Несмотря на заоблачную цену в 450 тысяч долларов, среди людей, обладающих такими средствами, уже нашлось немало желающих слетать в космос - в самой компании называют цифру в 600 человек. В 2021 году компания объявила, что намеревается совершить первый коммерческий полет весной этого года.