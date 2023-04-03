Париж проголосовал против электросамокатов. Что будет с микротранспортом?

44 минуты назад

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Автор фото, Chesnot Подпись к фото, Почти 90% участников референдума в Париже высказались против электросамокатов. При этом явка была низкой

Жители Парижа на референдуме высказались в поддержку запрета аренды электросамокатов. Референдум организовала мэр французской столицы из-за участившихся аварий с участием этого вида транспорта и завалов скутеров на тротуарах. В голосовании приняли участие всего 8% зарегистрированных избирателей.

В поддержку запрета проката электросамокатов высказались почти 90% участников голосования. При этом прокатные компании активно призывали своих клиентов - в основном молодежь - не упускать возможности поддержать их на референдуме и даже разрешили бесплатно пользоваться скутерами в воскресенье.

Но из 1,38 млн парижан, имевших право проголосовать согласно избирательным спискам, в референдуме приняли участие только 91,3 тысячи человек, то есть менее 8%.

Городской совет заявил, что теперь не продлит лицензии трем городским операторам электросамокатов - Lime, Tier и Dott. Париж считался меккой микротранспорта, и теперь компании-прокатчики по всему миру с тревогой следят, последуют ли другие крупные города его примеру.

Пользоваться личными электросамокатами в Париже будет по-прежнему возможно.

Как Париж стал столицей самокатов

В 2018 году Париж стал первым городом в Европе, разрешившим прокатчикам свободно сдавать электросамокаты на короткие сроки с помощью мобильных приложений. Любой желающий мог поднять с земли самокат, включить его, доехать до места назначения и просто оставить там.

Путем распространения этого двухколёсного транспорта власти столицы хотели добиться снижения уровня выхлопных газов в городе.

Но в первый год экспериментов с электроскутерами от жителей Парижа постоянно поступали жалобы на возникший хаос: столкновения с пешеходами, езда на большой скорости (в том числе против движения), а также скопления скутеров на тротуарах на пути у прохожих.

Тогда в ответ на общественную критику власти ввели строгие меры для регулирования проката и езды на этих транспортных средствах.

Они сократили число компаний-прокатчиков до трех , ввели автоматические ограничения скорости до 20 км/ч и 10 км/ч в зависимости от района, а также обозначили специальные зоны для парковки.

Пользователей электросамокатов также обязали надевать светоотражающие жилеты, а за езду по встречной полосе дороги был введен штраф в размере 135 евро.

Смерть женщины на набережной

Эти ограничения стали самыми строгими в мире, но тем не менее число ДТП с участием электроскутеров в Париже оставалось высоким.

За 2022 год три человека погибли и около 460 пострадали в результате столкновений с электросамокатами во французской столице.

В 2021 году большой резонанс вызвала смерть 31-летней итальянки, сбитой электроскутером на парижской набережной.

До сих пор многие пользователи самокатов не надевают шлемы, а возраст, с которого их можно брать на прокат, составляет 12 лет.

Сейчас на улицах Парижа находятся порядка 15 тыс. прокатных элетросамокатов, которые принадлежат трем операторам.

В начале 2023 года истекали сроки их лицензий, и в преддверии этого между компаниями и законодателями разгорелись дебаты о будущем проката электроскутеров в Париже.

Представители многих партий говорили о том, что серьезное беспокойство вызывает безопасность пешеходов, самих пользователей электросамокатов и других участников дорожного движения, а также завалы электросамокатов на тротуарах.

При этом ценность этого вида транспорта с точки зрения пользы для окружающей среды также ставили под вопрос, "потому что они быстро ломаются и идут на выброс", отметил Давид Белльяр, заместитель мэра Парижа, представляющий партию "зеленых".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Париже можно ездить на электроскутерах по проезжей части

В январе о проведении референдума объявила мэр Парижа Анн Идальго, которая представляет Социалистическую партию Франции и в целом выступает за распространение велосипедных дорожек, но к элекроскутерам относится со скепсисом.

"Я хочу дать возможность решить этот вопрос избирателям", - сказала она.

Отдавая свой собственный голос на референдуме, она объяснила, почему сама не поддерживает электросамокаты.

"Это очень дорого - пять евро за 10 минут. Это не так уж помогает окружающей среде, и самое главное - в них причина большого числа аварий", - сказала Идальго.

Что говорят прокатчики

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Компании-прокатчики пытались доказать, что аварии с участием электросамокатов составляют небольшую долю от всех ДТП в Париже: в частности, на каждую машину или мопед в городе приходится больше инцидентов, чем на каждый электроскутер. Кроме того, как подчеркивают операторы, на них совершаются сотни тысяч поездок в год, и в целом во французской столице самые строгие правила езды на этом видом транспорта, чем где-либо в мире.

Операторы добавляют, что люди, которые привыкли пользоваться прокатными самокатами, теперь просто купят себе личные, и ситуация на дорогах останется прежней.

Во Франции действительно наблюдается бум электросамокатов. По данным Ассоциации специалистов по микротранспорту Франции, за 2021 год в стране было куплено 900 тысяч электросамокатов для личного пользования.