Новая форма английских футболисток: чисто физиологическая причина

час назад

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Автор фото, Nike

Женская сборная Англии по футболу решила сменить цвет шорт в домашнем комплекте с белых на синие. Это было сделано после того, как некоторые игроки заявили о нецелесообразности носить шорты белого цвета во время месячных.

В понедельник Футбольная ассоциация Англии сообщила, что отныне и домашняя, и выездная форма женской сборной будут включать синие шорты.

Нападающая футбольного клуба "Арсенал" и игрок английской женской сборной Бет Мид еще в прошлом году заявила, что команда уже переговорила с официальным производителем спортивной формы для английских команд, компанией Nike о необходимости изменений, потому что белые шорты просто непрактичны "в это время месяца".

Женская сборная, прозванная "львицами" по трем геральдическим львам, изображенным на эмблеме английских национальных сборных, стала чемпионом Европы в прошлом году. Ее первая игра в новой форме состоится в четверг, 6 апреля на стадионе "Уэмбли" в матче "Финалиссима". Он был организован Конфедерацией южноамериканского футбола CONMEBOL и Союзом европейский футбольных ассоциаций (UEFA) между победителями Кубка Америки среди женщин (команда Бразилии) и чемпионата Европы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Всего месяц назад английская сборная играла в исключтельно белой форме

Теперь домашняя форма будет состоять из белой футболки с синими деталями и синими шортами, а выездная форма будет синей полностью.

На следующей неделе на стадионе в Брентфорде Англия также сыграет с Австралией, принимающей чемпионат мира по футболу 2023 года, а этим летом на групповых этапах турнира сыграет с Гаити, Данией и Китаем.

Смена цвета шорт не ограничивается сборной Англии. Женские команды "Манчестер Сити" и "Вест Бромвич" выбрали бордовые и темно-синие цвета соответственно. В прошлом месяце женская сборная Ирландии по регби также объявила о смене белых шорт на темно-синие.

Впервые "львицы" заявили о неудобстве белых шорт во время Евро-2022.

Автор фото, DeFodi Images Подпись к фото, Финал чемпионата Европы. Английская сборная в белой форме, сборная Германии - в зеленой, которая выглядит гораздо практичнее

Тогда Футбольная ассоциация заявила, что цвет шорт не изменится во время турнира, но предложения игроков будут учитываться при разработке дизайна формы в будущем.

"Мы осознаем важность этого вопроса и хотим, чтобы наши игроки знали, что мы их всегда поддержим. Мы обратились к организаторам международных турниров, чтобы они учитывали этот вопрос и допускали большую гибкость в цветовых сочетаниях формы", - говорилось в заявлении.

Nike изменила дизайн формы Англии и других стран перед чемпионатом мира, который пройдет в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа.

В шортах также предусмотрена специальная прокладка для защиты от протекания в соответствии с отзывами спортсменов.

Автор фото, Shaun Botterill Подпись к фото, Организаторы консервативного Уимблдона согласились изменить строгий дресс-код для женщин во время месячных

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Вице-президент отдела женской спортивной одежды компании Nike Джордана Катчер заявила, что "мы рады, что можем предложить эту новую разработку для всех спортсменок, выступающих за футбольные федерации, спонсируемые Nike".

"Профессиональные футболисты - и мужчины, и женщины, - играют два 45-минутных тайма без перерывов. Многие футболистки говорили нам, что иногда они просто боятся, что следы менструальных выделений будут видны на одежде. После того, как мы продемонстрировали им новый дизайн, они были очень благодарны за то, что это поможет им чувствовать себя увереннее в те минуты, когда они просто не могут покинуть поле", - добавила Катчер.

Комплекты формы New England поступят в продажу в понедельник, 5 июня.