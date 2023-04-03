НАСА назвала членов экспедиции, которая облетит вокруг Луны. Среди них женщина и афроамериканец

Джонатан Эймос

Корреспондент Би-би-си по вопросам науки

22 минуты назад

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Автор фото, NASA Подпись к фото, Кох, Гловер (стоят), Хансон и Уайзман (сидят) - экипаж "Артемиды" (Artemis II)

Американское космическое агентство НАСА назвало имена четырех астронавтов, которые примут участие в первом пилотируемом полете к Луне после 50-летнего перерыва.

Кристина Кох станет первой женщиной-астронавтом, а Виктор Гловер - первым афроамериканцем, принимающими участие в лунной миссии.

Кроме них, в состав экипажа зачислены Рид Уайзман и Джереми Хансен. Полет запланирован на конец 2024 или начало 2025 года.

В программе этого полета приземление на Луну не предусмотрено, но считается, что он проложит путь для высадки следующего экипажа.

Экипаж, в которой входят трое граждан США и один гражданин Канады, был представлен публике на церемонии в Хьюстоне, после которой начнется период интенсивных тренировок.

НАСА выполняет обещание ввести в космические экипажи представителей самых разных социальных и этнических слоев американского общества. Все предыдущие пилотируемые полеты на Луну совершались исключительно белыми мужчинами.

Автор фото, NASA/JSC/ASU/Andy Saunders Подпись к фото, Миссия "Аполлона 8" сделала ставший каноническим снимок восхода Земли

Состав экипажа:

Рид Уайзман (47 лет): пилот ВМС США, некоторое время возглавлявший отдел астронавтов НАСА. Летал в одну из предыдущих космических миссий на Международную космическую станцию в 2015 году.

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Виктор Гловер (46 лет): летчик-испытатель ВМС США. Присоединился к НАСА в 2013 году и совершил свой первый космический полет в 2020 году. Стал первым афроамериканцем, работавшим на космической станции в течение полугода.

Кристина Кох (44 года): инженер-электрик. Ей принадлежит рекорд продолжительности непрерывного пребывания женщины в космосе - 328 дней. Вместе с астронавтом НАСА Джессикой Меир участвовала в первом полностью женском выходе в открытый космос в октябре 2019 года.

Джереми Хансон (47 лет): До прихода в Канадское космическое агентство был летчиком-истребителем Королевских ВВС Канады. Это - его первый полет в космос.

Миссия получила кодовое название "Артемида 2" (Artemis II) и является первой пилотируемой миссией космического корабля "Орион". "Artemis II - это тысячи людей, неустанно работающих над тем, чтобы доставить нас к звездам. Это их команда, это наша команда, это команда человечества", -сказал администратор НАСА Билл Нельсон на церемонии представления автронавтов.

"Астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Хэммок Кох, а также астронавт Космического агентства Канады Джереми Хансон - это четыре человека, у каждого из которых была своя жизнь и своя история, но вместе они олицетворяют наш девиз: E pluribus unum: из многих - один. Все вместе мы возвещаем новую эру космических исследований для нового поколения астронавтов и мечтателей, для поколения Артемиды (Artemis)", - добавил Нильсон.

Автор фото, NASA/Andy Saunders Подпись к фото, Капсула "Ориона" направлена на Землю через поверхность Луны. Снимок сделан во время непилотируемого полета миссии "Артемиды I"

Уайзман будет командиром "Ориона"; Гловер - пилотом; Кох и Хансон - дополнительными "специалистами миссии".

Квартет, по сути, повторяет миссию 1968 года, выполненную "Аполлоном-8", который стал первым космическим полетом человека, достигшим Луны.

Его экипаж сделал знаменитый снимок "Восход Земли", на котором наша родная планета появляется из-за лунного горизонта.

Основное отличие на этот раз будет заключаться в использовании технологии XXI века, которую НАСА разработало в рамках программы Artemis. В греческой мифологии Артемида была сестрой-близнецом Аполлона, именем которого назывались первые лунные миссии.

В прошлом году агентство испытало ракету-носитель следующего поколения, названную Space Launch System (Система космического запуска), и связанную с ней капсулу экипажа, названную "Орион".

Подпись к фото, Запуск миссии "Артемиды I"

Первая миссия программы, "Артемида I", была непилотируемым облетом Луны, что дало возможность инженерам оценить готовность аппаратной части

В ходе выполнения "Артемиды II" астронавты совершат полет до Луны и обратно, который, вероятно, займет около 10 дней.

Последним космическим полетом человека на Луну был Аполлон-17 в декабре 1972 года. А первая высадка была осуществлена Аполлоном-11 в 1969 году.

Ожидается, что "Артемида III", в ходе которой запланирована первая посадка на Луну новой эры космических полетов, произойдет не раньше, чем через 12 месяцев после возвращения "Артемиды II".