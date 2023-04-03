Китайский шпионский зонд мог собирать данные о военных базах США в режиме реального времени – СМИ

33 минуты назад

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Автор фото, US Air Force/Department of Defence/Reuters Подпись к фото, Вид сверху на китайский воздушный шар, 3 февраля. Фотография предоставлена Министерством обороны США

Американские СМИ сообщили, что китайский воздушный шар, сбитый над территорией США в начале этого года, в течение нескольких дней собирал разведданные о нескольких военных базах.

Американский телеканал NBC News, ссылаясь на официальных лиц США утверждает, что оборудование, установленное на аэростате, передавало данные в Пекин в режиме реального времени. По словам неназванного чиновника, которого цитируют журналисты, аппарат собирал сведения об электронных коммуникациях, но не делал каких-либо фотографий.

"Разведывательные данные, собранные Китаем, в основном были получены за счет электронных сигналов, которые могут быть перехвачены от систем вооружения, либо из сообщений, посылаемых сотрудниками баз, но не от изображений", - говорится в сообщении NBC News.

Однако Белый дом и Пентагон заявили журналистам, что не могут подтвердить эту версию. По словам представителей Пентагона, эксперты все еще анализируют обломки, оставшиеся от воздушного шара после того, как он был сбит 4 февраля.

"Я не могу подтвердить, что все это время шла прямая передача данных с воздушного шара обратно в Китай", заявила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх. По ее словам, "это то, что мы как раз анализируем прямо сейчас".

Воздушный шар размером с три школьных автобуса время от времени пролетал над некоторыми военными объектами США по траектории восьмерки. Последнее, по мнению ряда официальных лиц, подтверждает, что его полет могли контролировать прямо из Китая.

Гражданский метеозонд?

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил журналистам, что не может подтвердить сообщение NBC News, но сказал, что США ограничили "способность воздушного шара собирать какую бы то ни было существенную информацию".

Он добавил, что правительство США смогло изучить воздушный шар, пока он находился в воздушном пространстве США. По словам Кирби, власти "получили некоторые полезные данные".

Подпись к фото, Китай продолжает утверждать, что воздушный шар был не шпионом, а метеорологическим зондом, который сбился с курса

Официальные лица США говорят, что они засекли воздушный шар над Аляской и Канадой, прежде чем он снова вошел в воздушное пространство США в начале февраля.

Аппарат был сбит американским истребителем у берегов Южной Каролины. Позже американские официальные лица заявили, что они нашли его обломки и их анализируют.

Китайские официальные лица настаивают, что это был гражданский метеозонд и что США отреагировали на его появление слишком нервно.

Инцидент с воздушным шаром вызвал дипломатический скандал между США и Китаем и вынудил американского госсекретаря Энтони Блинкена отменить поездку в Пекин.

Через несколько недель после того, как воздушный шар был сбит, американские истребители сбили несколько других воздушных шаров, которые, как они подозревали, были произведены в Китае. Министерство обороны США заявляет, что Китай управляет целым парком воздушных шаров по всему миру.

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