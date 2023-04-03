Выборы в Болгарии: проевропейские партии победили, но могут опять не суметь сформировать правительство

час назад

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Автор фото, NurPhoto Подпись к фото, Бойко Борисов, который возглавлял правительство в 2009-2021 гг, и его партия ГЕРБ немного опередили главных конкурентов. Но премьером он может и не стать

Пятые за два года парламентские выборы в Болгарии снова привели к почти патовой ситуации: обе главные политические силы, партия экс-премьера Бойко Борисова и либеральный альянс, набрали примерно поровну голосов. За пророссийские партии проголосовала примерно четверть болгарских избирателей, но их шансы попасть в правительство и определять политику невелики.

По предварительным официальным данным, партия Бойко Борисова ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии") на воскресных выборах собрала 26,5% голосов и совсем ненамного опередила либеральный альянс реформаторов ПП-ДБ ("Продолжаем перемены" и Демократическая Болгария), который получил 24,6%.

Окончательные результаты болгарский центризбирком опубликует до 6 апреля.

Теперь ведущим политическим силам предстоит снова, как и после предыдущих четырех парламентских выборов, попытаться договориться о правительственной коалиции, но эта задача сильно осложняется личной неприязнью их лидеров.

Бойко Борисов и его партия ГЕРБ правили 12 лет, до 2021 года, и все эти годы Болгария оставалась - и остается до сих пор - самой коррумпированной и самой бедной страной Евросоюза. Это - единственная страна ЕС, которая, по оценке МВФ, беднее, например, России. Даже Румыния, которая вступала в Евросоюз вместе с Болгарией в 2007 году и стартовала примерно с тех же позиций, сейчас ощутимо благополучнее соседки - хотя и занимает в ЕС второе место с конца.

В этом - суть главной претензии к Борисову лидеров либеральной реформаторской коалиции, Кирилла Петкова и Асена Василева ("Продолжаем перемены"), Христо Иванова ("Демократическая Болгария") и других.

На выборах в апреле 2021 года, после массовых протестов второй половины 2020 года, либерал-реформаторы добились того, что ГЕРБ и Борисов потеряли большинство в парламенте, но результатом стала череда новых выборов (в том числе три раза - в 2021 году) и временных технических правительств, которые назначал президент Румен Радев.

Одним из результатов этой чехарды стало то, что Евросоюз отложил прием Болгарии в еврозону и Шенген.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Лидер движения "Продолжаем перемены", 42-летний выпускник Гарварда Кирил Петков, до выборов отвергал возможность коалиции с Борисовым, которого считает одним из символов болгарской коррупции и застоя

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Разногласия между ведущими политическими силами касаются именно внутренней политики и вытекающих из нее отношений с Евросоюзом.

"На взгляд ГЕРБ, Болгария и не может сделать больше, чем делала до сих пор, и обречена оставаться самой бедной и коррумпированной страной ЕС, цепляющейся за прошлое, идущей по протоптанной дорожке слабейшего слена ЕС и самого нерешительного партнера в НАТО, - сказала агентству AP политолог из софийского Центра либеральных стратегий Ружа Смилова. - А другая сторона видит Болгарию быстрее интегрирующейся в ЕС и предлагающей своим гражданам перспективу быстрее догнать среднеевропейский уровень доходов и жизни".

В вопросах общего курса, отношения к войне и поддержки Украины ГЕРБ и ПП-ДБ более или менее единодушны.

"С этой страшной войной в Украине, с этим расколом в мире, мы совершенно точно должны держаться вместе с демократическим миром", - сказал Бойко Борисов в день выборов (цитата по агентству AFP в переводе с английского).

У пророссийских националистов и левых - четверть голосов

Ультранационалистическая пророссийская партия "Возрождение" набрала на выборах 2 апреля 14,9% голосов, улучшив свой результат по сравнению с предыдущими выборами на пять процентных пунктов. Еще почти девять процентов получила левая коалиция евроскептиков "БСП за Болгарию" во главе с преемницей болгарской компартии, Болгарской социалистической партией.

"Партии русского национализма в Болгарии имеют ограниченный потенциал роста - они не могут вместе рассчитывать на более чем 20-25 процентов голосов на выборах ("Возрождение", БСП, "Левица" и др.). Но некоторые из них могут вырасти в результате набухания протестного голосования среди нормальных, а не русофильских болгар", - считает политолог, профессор Софийского университета св. Климента Охридского Огнян Минчев.

Колебания либерал-реформаторов

Перед выборами лидеры ПП-ДБ отвергали возможность создать коалицию с Борисовым, но после оглашения предварительных результатов лидер "Демократической Болгарии" Христо Иванов сделал заявление, которое внешние комментаторы расценили как намек на готовность попытаться договориться.

"Результат этих выборов подтверждает то, что мы давно знали: наше общество сильно расколото, и это серьезная проблема, - цитирует Иванова издание Euractiv. - Однако это и возможность начать зашивать разрывы в обществе. Потому что демократия - это диалог между теми, у кого есть разногласия. Голос граждан говорит нам, что нам нужно научиться вести этот диалог".

По мнению политолога Огняна Минчева, альянсу либералов-реформаторов совершенно необходимо отказаться от мысли, что они могут реформировать страну в одиночку, и начать договариваться с ГЕРБ - в противном случае и те, и другие продолжат терять голоса в пользу популистов.

"Единственная реальная возможность создать относительно ответственное и относительно стабильное правительство Болгарии заключается в соглашении между ГЕРБ и ПП-ДБ, - пишет Минчев.

Несмотря на огромную напряженность и открытое неприятие другой стороны на протяжении длительного и кризисного периода времени, сегодня политический императив состоит в том, чтобы начать серьезное организованное сотрудничество между ними".

Автор фото, EPA Подпись к фото, Летом и осенью 2020 года многие болгары выходили на большие демонстрации за отставку правительства Бойко Борисова

Многие болгары, однако, опасаются, что ГЕРБ и ПП-ДБ не договорятся, и страну снова ждут внеочередные выборы, а до них - назначенное президентом Радевым временное правительство.

Румена Радева, которого изначально выдвинула в президенты Болгарская социалистическая партия, считают антиевропейским и в какой-то мере пророссийским политиком. Он, в частности, выступает против военной помощи Украине. Но в парламентской республике президент Радев может влиять на политику правительства лишь косвенно.