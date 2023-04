Неизвестная пленка "Битлз". Как британский школьник сделал уникальную запись, пролежавшую на полке 60 лет

На грани мировой славы

Если говорить о музыкальном содержании записи, то это было типичное выступление "Битлз", закаленной многочасовыми марафонами в клубах. Всего две недели назад, 22 марта 1963 года, вышел дебютный альбом группы Please Please Me - и во время выступления она исполняла первые совместные песни Джона Леннона и Пола Маккартни вместе с каверами рок-н-рольной классики.

Концерт начался с I Saw Her Standing There - первого трека первого альбома, который перетек в популярный хит Чака Берри Too Much Monkey Business - один из любимых номеров "Битлз" того времени.