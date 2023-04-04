Крушение пассажирского поезда в Нидерландах: около 30 человек ранены

4 апреля 2023, 04:08 GMT Обновлено 19 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Табло прибытия поездов в Лейдене (архивное фото)

В Нидерландах сошел с рельсов пассажирский поезд, в котором находилось около 50 человек. Сообщается, что он столкнулся со строительным краном, который находился на железнодорожных путях.

Местные власти сообщают, что около 30 человек получили ранения, многие из них - серьезные. 19 человек доставлены в больницу, остальным оказывается помощь на месте происшествия, говорит пожарная служба.

Агентство ANP передает, что первый вагон поезда после столкновения сошел с рельсов и врезался в землю, второй упал на бок, а в третьем вагоне начался пожар.

Как пишет общественный вещатель Нидерландов NOS, инцидент произошел около половины четвертого утра по местному времени.

Пассажирский поезд шел из Гааги в город Лейден, а крушение произошло неподалеку от города Ворсхотен.

На месте происшествия работают экстренные службы.

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