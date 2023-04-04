Дарья Трепова арестована на два месяца по делу о гибели Владлена Татарского

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Kirill Kudryavtsev/AFP Подпись к фото, 26-летняя Дарья Трепова была задержана на следующий день после взрыва в кафе, где проходила встреча с "военкором" Владленом Татарским

Басманный суд Москвы отправил до 2 июня в СИЗО петербурженку Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к взрыву, в результате которого погиб Владлен Татарский - известный Z-блогер, принимавший участие в военных действиях в Украине.

Судебное заседание по избранию меры пресечения Дарье Треповой проходило в закрытом режиме. Об этом ходатайствовало следствие, прокуратура поддержала - сторона обвинения ссылалась на то, что "гласное рассмотрение может нарушить неприкосновенность частной жизни" участников по делу. Сама Трепова и ее защитник Даниил Берман выступили против этого.

Ранее во вторник Треповой предъявили обвинение по статьям о совершении теракта, повлекшего смерть человека, а также о незаконном ношении взрывчатых веществ.

Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) погиб в воскресенье, 2 апреля, в результате взрыва в петербургском кафе Street Food Bar № 1, где проходил его "творческий вечер". По данным российского Минздрава, всего при взрыве пострадали 40 человек.

Как сообщали очевидцы, взрыв произошел после того, как одна из посетительниц вручила Татарскому подарок - статуэтку. В СМИ в связи с возможной причастностью к гибели Татарского называли имя 26-летней петербурженки Дарьи Треповой - ее узнали на фотографиях и видео с места происшествия ее знакомые.

Девушка была объявлена в федеральный розыск, и уже на следующий день ее задержали. На видео, которое вскоре после задержания опубликовало МВД, она признается, что принесла на встречу с Татарским "статуэтку, которая взорвалась".

Как заявили в полиции, после взрыва девушка скрывалась на съемной квартире. Следствие решило этапировать ее из Петербурга в Москву.

Утром во вторник петербургское издание "Фонтанка" сообщило, что ему стали известны подробности допроса Треповой. По его информации, девушка рассказала следователям, что познакомилась с неким активистом, который предложил ей перебраться в Киев на работу в одном из медиаресурсов, но для этого ей надо было пройти стажировку. Одним из заданий, как пишет "Фонтанка", якобы стала поездка в Москву, откуда ей нужно было забрать "тайную вещь", а затем принести ее на встречу с Татарским.

За это ей якобы пообещали купить билет в Узбекистан, а оттуда доставить в Украину. Про бомбу Трепова, по ее словам, не знала - догадывалась лишь, что это "что-то плохое".

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Изначально Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ), однако после задержания Треповой дело было переквалифицировано на теракт (ч. 3 ст. 205 УК РФ). Обе статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения (для женщин - до 25 лет лишения свободы).

По версии следствия, Трепова, "выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины, принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее военному корреспонденту Максиму Фомину".

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) также заявили, что, преступление было спланировано "спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального [ФБК в России признан экстремистской организацией и запрещен]", сторонницей которого якобы является Трепова.

В Киеве отвергли какую-либо причастность к взрыву в Петербурге, назвав его "внутренним терроризмом", а соратники Алексея Навального отметили, что власти давно пытаются обвинить их в терроризме, чтобы дать оппозиционеру, уже находящемуся в колонии, максимально возможный срок.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Что известно о "военкоре" Владлене Татарском и его убийстве

Что известно о Треповой

Трепова закончила 408-й лицей в Пушкине (город входит в состав Санкт-Петербурга), до 2019 года она училась в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ), откуда отчислилась по собственному желанию.

По словам знакомых, с которыми удалось поговорить журналистам, Трепова долго работала в магазине винтажной одежды в Петербурге, но около месяца назад уволилась и переехала в Москву.

Знакомые Треповой также утверждают, что девушка придерживалась антивоенных взглядов. Би-би-си нашла в базе судов Петербурга решение об административном аресте Треповой за участие в массовой акции 24 февраля 2022 года - в первый день вторжения российских войск в Украину.

За участие в той же акции был арестован муж Треповой Дмитрий Рылов. Молодой человек сейчас находится в эмиграции, заявили в Либертарианской партии России (ЛПР), членом которой он является.

По мнению Рылова, Трепову подставили, и ей не было известно, что в статуэтке может быть заложена взрывчатка. "Да, мы вместе с Дарьей действительно не поддерживаем войну в Украине, но считаем, что подобные действия недопустимы. Я пребываю в стопроцентной уверенности, что она бы никогда не согласилась на такое, если бы знала", - говорил он проекту SVTV News.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: