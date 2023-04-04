Россиянам запретят получать ВНЖ в Литве. Но только на год и не всем

Оксана Антоненко

Русская служба Би-би-си, Рига

11 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images

Некоторым гражданам России будет запрещено получать ВНЖ и покупать недвижимость в Литве. Во вторник национальный парламент этой страны одобрил целый ряд ограничений в рамках нового закона, который будет действовать примерно год.

Россияне не смогут получить ВНЖ в Литве за исключением тех случаев, когда процессом руководит правительство, если речь идет о выдаче ВНЖ за пределами Литвы. Если проситель уже находится в Литве, у него должна быть либо литовская шенгенская виза, либо ВНЖ в одной из стран ЕС. На граждан Беларуси запрет не распространяется, они были исключены в ходе дебатов.

Россиянам и подконтрольным им юридическим лицам будет запрещено покупать недвижимость в Литве. Исключением являются обладатели ВНЖ и ПМЖ, а также те, кто эту недвижимость унаследует. Изначально предполагалось, что ограничения будут распространятся в том числе на белорусов, но это было изменено в ходе дебатов.

Выдача виз россиянам и белорусам будет остановлена за исключением тех случаев, когда процессом руководит правительство. Пересечение границы также запрещено, но с исключениями (посещение родственников с ВНЖ или гуманитарной визой, поездка в Калининград, дипломатический иммунитет и другие).

Еще несколько дней назад закон предполагал в том числе запрет на получение гражданства Литвы гражданами России и Беларуси. Потом из него были исключены те, кто имеет право на получения гражданства через натурализацию, а также ссыльные и их потомки. Но во время окончательного голосования этот пункт и вовсе был вычеркнут.

Согласно пояснительным документам, закон об "Ограничительных мерах в связи с военной агрессией против Украины" является дополнением к международным санкциям против России и Беларуси.

Логика авторов в следующем: Россия развязала войну и убивает мирных жителей в Украине, а большинство российского общества либо поддерживает военную агрессию, либо не делает ничего, чтобы ее остановить.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Значит, говорится в пояснительных документах, ответственность лежит в том числе на гражданах России. И для того, чтобы изменить их отношение, нужно ограничить их права на посещение Литвы.

Закон находится на рассмотрении литовского парламента с начала сентября 2022 года. Примерно в то же время похожие ограничения были одобрены и латвийским парламентом. Но если Латвия приняла их сразу, то в Литве начался долгий процесс дебатов и поправок: правила то ужесточались, то ослаблялись.

Финальная версия тоже устраивает не всех. Советник президента Литвы Кястутис Будрис еще до принятия закона заявил, что президент может наложить вето, поскольку документ устанавливает неравное отношение к гражданам России и Беларуси.