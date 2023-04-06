Роберт Кеннеди-младший поборется с Джо Байденом за Белый дом

14 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Роберт Ф. Кеннеди-младший подал документы для участия в выборах президента США в 2024 году от Демократической партии.

69-летний Кеннеди-младший - сын убитого сенатора Роберта Ф. Кеннеди и племянник президента Джона Ф. Кеннеди, который также погиб в результате покушения.

Регистрацию документов потенциального кандидата в президенты в среду подтвердил казначей его избирательной кампании Джон Салливан.

Кеннеди - юрист по образованию - известен как ярый защитник окружающей среды и противник вакцинации. В 2021 году администрация Instagram удалила его аккаунт, объяснив это тем, что там "неоднократное распространялись ложные утверждения".

Для выбора кандидата в президенты Демократическая и Республиканская партии проводят свои собственные внутренние выборы, праймериз. Кеннеди - новая фигура в демократической номинации, и его шансы оцениваются невысоко.

Президент США Джо Байден неоднократно упоминал, что будет баллотироваться на второй срок, хотя официально о выдвижении своей кандидатуры еще не объявлял.

Предполагалось, что он вступит в избирательную гонку в начале апреля, однако, по словам его помощников, начало кампании было решено отложить.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Роберт Ф. Кеннеди-младший и его жена Шерил Хайнс

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Телеканал CBS News, американский партнер Би-би-си, сообщил, что, по всей видимости, Байден официально объявит о своем выдвижении в начале лета.

В марте в президентскую гонку от демократов включилась еще одна кандидатура - писательница Марианна Уильямсон. Для нее это уже вторая попытка попасть в Белый дом: в 2019-2020 она регистрировалась для участия в демократических праймериз, но в итоге поддержала кандидатуру Берни Сандерса.

Примерно тогда же, чуть меньше месяца назад, о своем возможном участии в выборах 2024 года заявил и Кеннеди-младший, кратко изложив свою предвыборную программу в "Твиттере".

"Если я буду баллотироваться, то лишь с одной целью - положить конец коррупционному слиянию государственной власти с частными корпорациями, поскольку оно ведет к разрушению нашей экономики, уничтожению среднего класса, загрязнению окружающей среды, отравляет наших детей и лишает нас свобод и угрожает нашим ценностям", - написал он.

На встрече со своими сторонниками в Нью-Гэмпшире Кеннеди заявил, что сумел "преодолеть самое большое препятствие" - на его участие в выборах согласилась его жена.

Будучи соучредителем юридической фирмы по защите окружающей среды, Кеннеди известен своим активным участием в экологических проектах - в частности, работой по очистке реки Гудзон в Нью-Йорке.

Не менее широко он известен и своими радикальными взглядами на вакцинацию - по этому поводу у него возникли серьезные разногласия даже с собственной семьей: в 2021 году его сестра, Керри Кеннеди, назвала его позицию по этому вопросу "очень опасной".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Президент Джон Ф. Кеннеди был застрелен в Далласе, штат Техас, в 1963 году

А в 2019 году три других члена семьи Кеннеди совместно опубликовали статью в новостном издании Politico, где публично осудили позицию Роберта-младшего по поводу практики вакцинации.

В тексте за подписью еще одной его сестры, Кэтлин Кеннеди Таунсенд, а также его брата Джозефа П. Кеннеди II и племянницы Мэв Кеннеди Маккин утверждается, что взгляды Роберта-младшего "трагически ошибочны" и чреваты "смертельными последствиями".

В 2022 году Facebook и Instagram удалили аккаунты основанной Кеннеди-младшим группы Children's Health Defense ("Защита детского здоровья") за неоднократное нарушение политики компаний в отношении дезинформации по медицинским вопросам.

Кеннеди-младший скептически относился к вакцинам задолго до пандемии коронавируса, но именно она предоставила ему новую широкую аудиторию: в 2020 году доходы Children's Health Defense удвоились и достигли 6,8 млн долларов.

Кеннеди также опубликовал книгу "Настоящий Энтони Фаучи", в которой обвинил бывшего руководителя инфекционной службы США в "историческом перевороте против западной демократии".

В прошлом году во время выступления на тему вреда вакцин в Вашингтоне он ссылался на опыт нацистской Германии.

Кеннеди-младший страдает спазматической дисфонией - расстройством мышц голосового аппарата, искажающим голос.