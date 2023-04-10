Китайский авианосец на учениях репетировал блокаду Тайваня с востока

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Минобороны КНР опубликовало фотографии своих самолетов - как утверждается, в небе над океаном близ Тайваня

Китай объявил об окончании трехдневных учений вокруг Тайваня, которые он начал после встречи президента Тайваня со спикером Палаты представителей США. В ходе учений китайский авианосец условно блокировал остров с востока, а самолеты отрабатывали удары по целям на острове.

Тайвань сообщил, что по ходу учений китайские самолеты были обнаружены к востоку от острова, а Китай объявил, что в учениях участвовал авианосец "Шаньдун".

Пекин начал очередные показательные учения вокруг Тайваня в субботу, после того как президент Тайваня Цай Инвэнь встретилась в Калифорнии с третьим лицом во властной иерархии США, спикером Палаты представителей Кевином Маккарти.

Нынешние учения были не такими масштабными, как те, что Китай провел в прошлом августе после визита на остров тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Тайвань считает, что именно его власти имеют законное право представлять все китайское гоударство, КНР же рассматривает его как отколовшуюся провинцию, которая в конце концов должна быть возвращена под власть Пекина - если понадобится, то и силой.

Министерство обороны Тайваня в понедельник объявило, что зафиксировало вокруг острова 12 кораблей и 91 самолет вооруженных сил КНР.

"Хотя [китайское] Командование восточного театра и объявило об окончании учений, армия Тайваня продолжит неустанно повышать боеготовность", - говорится в заявлении министерства.

На карте, опубликованной министерством обороны Тайваня, обозначены маневры четырех китайских палубных истребителей J-15 к востоку от острова - то есть, КНР впервые отрабатывала удары по Тайваню с востока, а не только с запада, со стороны материкового Китая.

По мнению аналитиков, эти истребители, скорее всего, взлетели с авианосца "Шаньдун" - одного из двух авианосцев этого класса у Китая - который сейчас находится в западной части Тихого океана, примерно в 320 км от Тайваня.

Автор фото, DEFENSE MINISTRY OF JAPAN Подпись к фото, Самолет взлетает с китайского авианосца Шаньдун. Фото минобороны Японии

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Китайские военные в выпущенном в понедельник заявлении подтвердили, что "Шаньдун" участвовал в учениях. Согласно заявлению, самолеты с настоящим вооружением на борту отработали "несколько волн условных ударов по важным целям".

Министерство обороны Японии в понедельник заявило, что самолеты и вертолеты с "Шаньдуна" отрабатывали воздушные операции и в предыдущие дни, совершив с пятницы по воскресенье 120 взлетов и посадок.

Тем временем, американский ракетный эсминец USS Milius в понедельник прошел через Южно-Китайское море, через воды, которые КНР считает своими, примерно в 1300 км к югу от Тайваня.

Китай заявил, что эсминец незаконно вторгся в его воды, но США не признают китайские претензии на большую часть акватории Южно-Китайского моря. Такую же позицию занимает большинство государств, омываемых этим морем.

После встречи президента Цай Инвэнь с Кевином Маккарти Вашингтон призывал Пекин к сдержанности. Пекин же еще до встречи обещал, что примет "решительные контрмеры", если она состоится.

После визита Нэнси Пелоси на Тайвань Китай провел четырехдневные учения, в ходе которых, в частности, запускал баллистические ракеты в море вокруг Тайваня. До прилета Пелоси в последний раз настолько высокопоставленный представитель США посещал Тайвань в 1990-х годах.

Некоторые аналитики считают, что регулярные грозные предупреждения и маневры Китая вокруг Тайваня постепенно вызывают эффект привыкания.

"Чтобы сохранялся фактор страха, Китаю надо будет каждый раз делать учения все больше и больше, потому что со временем эти действия начнут восприниматься как норма", - говорит Иэн Чон, сотрудник китайского отделения Центра Карнеги.

О начале учений Китай объявил после того, как страну покинули прилетавшие с официальным визитом президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.