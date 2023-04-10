Умер Пьер Лакот - балетмейстер, который помог Рудольфу Нурееву бежать из СССР
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Пьер Лакот - французский танцовщик и балетмейстер, который помог знаменитому советскому танцовщику Рудольфу Нурееву избежать возвращения в СССР - скончался в возрасте 91 года.
"Наш Пьер покинул нас в четыре утра", - известила общественность его жена, бывшая прима балета Гилен Темар. По ее словам, Лакот скончался от сепсиса, развившегося из-за пореза.
Пьер Лакот подружился с Нуреевым во время его гастролей в Париже в 1961 году и помог знаменитому советскому танцовщику бежать от соглядатаев КГБ в аэропорту Ле Бурже.
Эта история изображена, в частности, в фильме-биографии Нуреева "Белый ворон", снятом в 2018 году.
В 1961 году артист балета Пьер Лакот подружился с Рудольфом Нуреевым, когда тот гастролировал в Париже, и они вместе гуляли по ресторанам, барам и музеям французской столицы.
Поведение Нуреева не понравилось присматривавшим за ним сотрудникам КГБ, и они объявили ему, что его отправляют назад в СССР.
Нуреев был уверен, что его сделают "невыездным". Он попросил Лакота проводить его в аэропорту. Тот приехал в аэропорт с подругой, Кларой Сен, и уже перед самым вылетом попросил у сопровождавших советскую звезду сотрудников КГБ разрешения тепло попрощаться с другом.
"Я сказал: Рудольф, смотри. За мной стоит Клара Сен. За Кларой Сен - полицейский. Тебе надо просто подойти к нему. Ты целуешь меня, потом целуешь Клару - и говоришь [полицейскому], что ты хочешь на свободу. И все, - вспоминал Лакот. - Я сказал: тихо, не бойся и делай, как я сказал".
Нуреев так и сделал: метнулся к двум французским полицейским и объявил, что хочет остаться на Западе.
Нурееву тогда было 23 года, Лакоту - 29 лет.
Советские власти пустили перебежчика на родину только через 25 лет, в начале перестройки, разрешив ему попрощаться с умиравшей матерью.
Лакот через несколько лет повредил ногу и с 1968 года занялся восстановлением балетных постановок XIX века. Он восстановил, среди прочих, "Сильфиду" 1832 года - первый в истории балет, полностью исполненный на пуантах.
Его последней работой была постановка в 2021 году, в его 89 лет, балета "Красное и черное" по роману Стендаля.
По словам его жены, Пьер Лакот работал до самого последнего времени.
"Ужасно грустно. У него было еще столько проектов, и еще он писал книгу", - сказала Гилен Темар.
Рудольф Нуреев умер 30 лет назад, в январе 1993 года, в Париже, в возрасте 54 лет.