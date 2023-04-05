"Пусть выступает в Гааге": Британия заблокировала трансляцию выступления Львовой-Беловой в Совбезе ООН

40 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Британские дипломаты заявили, что Марии Львовой-Беловой нельзя предоставлять трибуну в ООН для распространения дезинформации

Британские дипломаты заблокировали видеотрансляцию заседания Совета Безопасности ООН, на котором по приглашению России должна выступить уполномоченная по правам ребенка при российском президенте Мария Львова-Белова, ставшая вместе с Владимиром Путиным объектом ордера на арест, выданного Международным уголовным судом в Гааге.

Неформальное заседание на тему "эвакуации детей из зоны конфликта" назначено на среду, оно организовано Россией, которая в этом месяце председательствует в Совбезе ООН.

Однако Великобритания настояла на том, чтобы никакой видеотрансляции этого заседания не было, сообщила британская делегация в своем твиттер-аккаунте. Британский посол также отказалась присутствовать на этом заседании лично. "Если госпожа Львова-Белова хочет рассказать о своих действиях, она может сделать это в Гааге", - заявила британская миссия.

"Ей не должна предоставляться трибуна ООН для распространения дезинформации", - подчеркнули британские дипломаты.

Как отмечает New York Times, блокирование трансляции означает, что никакой видеозаписи не будет сохранено на сайте ООН и постфактум. Для трансляции требуется согласие всех 15 членов Совбеза, постоянных или временных, и возражения бывают редко. Впрочем, по данным газеты, в прошлом месяце Китай похожим образом заблокировал трансляцию заседания, посвященного нарушениям прав человека в Северной Корее, указав, что Совет Безопасности не должен заниматься вопросами прав человека.

Заседание было нацелено на то, чтобы "предоставить объективную информацию о положении детей в зоне конфликта в Донбассе и о мерах, принятых российскими властями для эвакуации детей, находящихся в опасности", цитирует AFP российскую миссию. По словам российских дипломатов, западные страны искажают картину, называя происходящее похищениями и насильственными перемещениями.

Постоянный представитель России Василий Небензя ранее говорил, что заседание было организовано задолго до объявления о выдаче ордера МУС на арест Путина и Львовой-Беловой.

Его заместитель Дмитрий Полянский написал в твиттере, что Россия организует альтернативную трансляцию выступления Львовой-Беловой.

Также он пригрозил, что Россия будет рассматривать этот случай как прецедент, чтобы блокировать трансляции обсуждений, инициированных западными странами. Западные страны в последние месяцы неоднократно организовывали заседания, посвященные, например, зверствам российских войск в Украине.

Каждая страна, представленная в Совете Безопасности, председательствует в нем по месяцу. Председательство передается от страны к стране в алфавитном порядке, и с 1 апреля оно перешло к России впервые с начала ее полномасштабного вторжения в Украину.