Иерусалим: после столкновений у мечети Аль-Акса на Храмовой горе задержаны 350 палестинцев
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Израильская полиция вступила в столкновения с десятками палестинцев у мечети Аль-Акса в Иерусалиме.
Полиция заявила, что провела рано утром рейд на Храмовой горе после того, как люди с фальшфейерами, палками и камнями заперлись в мечети.
По утверждениям палестинской стороны, пострадали 14 человек: полиция применила светошумовые гранаты и резиновые пули, чтобы разогнать толпу.
Позднее из сектора Газа по территории Израиля было выпущено не менее девяти ракет, а в городе Сдерот сработали сирены воздушной тревоги.
Израильская армия сообщила, что пять ракет были перехвачены, а еще четыре упали на открытой местности.
Пока никто не взял на себя ответственность за обстрел, но предполагается, что он произошел с ведома радикальной исламистской группировки ХАМАС, контролирующей Газу.
Заместитель главы ХАМАС Салех аль-Аури пригрозил, что "нападение на исламские святыни будет стоить дорого". "Мы сожжем землю под ногами израильтян", - пообещал он.
Позднее израильские военные заявили, что их боевые самолеты нанесли удар по объектам боевиков.
Столкновения в восточном Иерусалиме, аннексированном Израилем, начались после того, как группа палестинских верующих забаррикадировалась в мечети после молитвы в Рамадан.
На кадрах, снятых из мечети, видно, как протестующие запускают фейерверки. Израильская полиция утверждает, что в сотрудников бросали камни, ранив одного полицейского. На другом видео видно, как израильские полицейские бьют палестинцев дубинками.
Палестинский Красный Полумесяц позже заявил, что израильские войска не пускают медиков в мечеть.
Палестинские боевики ранее призвали мусульман запереться в мечети на фоне сообщений о том, что еврейские верующие якобы хотят принести в жертву козленка на Храмовой горе на праздник Песах, начинающийся в среду.
Вершина холма в Старом городе Иерусалима считается в иудаизме самым священным местом, на котором находился первый, а затем и второй Иерусалимский Храм. Для мусульман это третье по святости место, которое они называют Харам аль-Шариф и почитают как место, откуда Мохаммед был вознесен на небо.
На холме располагаются две мусульманские святыни - мечеть Аль-Акса и Купол Скалы. Мусульмане считают весь комплекс мечетью Аль-Акса, но последние столкновения произошли в самом здании мечети.
Евреям и другим немусульманам разрешено посещать территорию комплекса в определенные часы, но запрещается молиться. В то же время палестинцы расценивают посещение Храмовой горы евреями как попытку изменить хрупкий статус-кво.