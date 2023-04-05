"Америка катится в ад": Дональд Трамп обратился к сторонникам и отверг обвинения в свой адрес

5 апреля 2023, 14:04 GMT Обновлено 9 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дональд Трамп утверждает, что выдвинутые против него обвинения - часть заговора демократов перед президентскими выборами 2024 года

Бывший президент США Дональд Трамп в уголовном суд Манхэттена в Нью-Йорке отверг все выдвинутые против него обвинения в финансовых махинациях по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс. Обвинения были предъявлены по 34 пунктам - по количеству ложных записей, внесенных в отчетную документацию.

Прибыв в суд, Трамп сдался властям и был формально заключен под стражу до предъявления обвинений.

Это стандартная процедура в подобных случаях - в момент ареста обычно надевают наручники (и зачитывают права), но для экс-президента сделали исключение. У Трампа также могли взять отпечатки пальцев и сфотографировать для дела, однако его адвокаты отказались отвечать на вопрос, были ли соблюдены эти формальности.

Через полчаса после прибытия в суд Трамп поднялся в зал заседаний на 15-м этаже, где проходили слушания. Еще примерно через час он покинул здание суда, не сказав журналистам ни слова, и отправился в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

В суде Трамп молча сидел с каменным лицом, однако, вернувшись во Флориду, дал волю эмоциям.

Он выступил перед своими сторонниками с 25-минутной речью, заявив, что полностью невиновен и стал жертвой козней демократов, которые "стремятся разрушить Америку".

"Единственное преступление, которое я совершил, - это бесстрашная защита нашей страны от тех, кто стремится ее уничтожить", - сказал Трамп сторонникам, собравшимся в Мар-а-Лаго.

Трамп заявил, что дело сфальсифицировано и является частью заговора демократов с целью вмешательства в предстоящие в следующем году президентские выборы и что Америка "идет в ад".

"У меня судья-ненавистник Трампа из семьи ненавистников Трампа", - заметил экс-президент, подчеркнув, что абсолютно все комментаторы и юристы убеждены в безосновательности выдвинутых против него обвинений - правда, комментаторы и юристы не разделяют эту убежденность бывшего президента.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Суд над Трампом: что сказали прокурор и экс-президент США

Трамп стал первым в истории экс-президентом США, против которого было открыто уголовное дело.

Расследование в отношении Трампа касается выплаты денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс.

Согласно материалам дела, перед выборами 2016 года Трамп через адвоката выплатил Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов, чтобы она молчала о сексе с ним.

Сама по себе эта выплата незаконной не была, но Трамп и его адвокат оформили ее как плату первого второму за юридические услуги, а это в штате Нью-Йорк считается фальсификацией отчетности и наказуемо в уголовном порядке.

Адвокат Майкл Коэн в 2018 году получил за это три года тюрьмы, но Трампу, занимавшему тогда пост президента, официальных обвинений не предъявляли.

Каждое из обвинений предусматривает максимальное наказание в виде четырех лет лишения свободы, хотя если Трампа признают виновным, судья может приговорить его и к условному сроку.

По словам председательствующего на процессе судьи Хуана Мерчана, суд над бывшим президентом может начаться уже в январе 2024 года - то есть Трамп может оказаться в суде как раз к началу праймериз по выбору кандидата от Республиканской партии на президентских выборах.

Суть обвинений

Во время выборов, на которых Трамп одержал победу, были зафиксированы попытки выявить, приобрести и скрыть негативную информацию о нем и повысить электоральные перспективы Трампа.

Затем экс-президент приложил немало усилий, чтобы скрыть эти действия, а также пытался нарушить законы штата и федеральные законы о выборах.

Согласно обвинительному заключению, в общей сложности окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг предъявил Трампу обвинения по 34 пунктам в фальсификации деловой документации первой степени. Помимо выплат порнозвезде Сторми Дэниелс, в деле идет речь еще о двух эпизодах.

В одном случае компания American Media Inc. (AMI) заплатила 30 тыс. долларов США бывшему швейцару Трамп-тауэр, который утверждал, что у него есть история о внебрачном ребенке Трампа. В другом случае AMI заплатила 150 тыс. долларов женщине, которая утверждала, что у нее были сексуальные отношения с Трампом.

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"В третьем случае - за 12 дней до всеобщих президентских выборов - специальный советник (речь идет о Коэне, который занимал эту должность в Trump Organization - прим. Би-би-си) перевел 130 тыс. долларов адвокату порноактрисы. Советник, который с тех пор признал себя виновным и отбыл срок в тюрьме за незаконное участие в избирательной кампании, осуществил платеж через подставную корпорацию, финансируемую через банк на Манхэттене", - говорится в документах.

Впоследствии Трамп возместил Коэну расходы посредством чеков, замаскированных под оплату юридических услуг, оказанных в соответствии с несуществующим договором. В общей сложности было выписано 11 чеков, говорится в заключении.

"В деловую документацию Нью-Йорка было внесено 34 ложных записей, чтобы скрыть первоначальный тайный платеж в размере 130 тыс. долларов США. Кроме того, участники схемы предпринимали шаги, искажающие в налоговых целях истинный характер возмещения расходов", - говорится в документах.

Другие неприятности

Помимо процесса в Нью-Йорке, против Трампа ведется еще три расследования. Они связаны с попытками отменить результаты выборов 2020 года, нападением на Капитолий в январе 2021 года и небрежным обращением бывшего президента с секретными документами после ухода из Белого дома.

Окружной прокурор штата Джорджия продолжает выяснять, можно ли считать контакты Трампа с чиновниками штата после выборов 2020 года нарушением избирательного законодательства.

После выборов Трамп позвонил государственному секретарю штата Брэду Раффенспергеру и сказал: "Мне просто нужно найти 11 780 голосов. Эти голоса были необходимы Трампу для победы в одном из ключевых колеблющихся штатов.

Заявив о мошенничестве на выборах, Трамп предположил, что такой исход возможен, если Раффенспергер сможет "пересмотреть" результат.

"Мы считаем, что наши цифры верны", - ответил Трампу Раффенспергер. А затем главный прокурор округа Фултон в Джорджии Фани Уиллис начала расследование потенциальных преступлений на выборах в штате, наказуемых штрафами или тюремным заключением.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Расследование Конгресса по делу о штурме Капитолия продолжалось 18 месяцев и увенчалось предложением возбудить против Трампа уголовное дело

В ноябре 2022 года генеральный прокурор США Меррик Гарланд назначил специального адвоката Джека Смита для контроля за расследованием по делу о нападении на Капитолий.

Смит уже прислал повестки чиновникам в семи штатах, с помощью которых Трамп пытался оспорить результаты выборов 2020 года, что, по-видимому, означает расширение расследования.

Смит также расследует обращение Трампа с секретными документами в своем поместье Мар-а-Лаго после ухода с поста президента.

В июне прошлого года агенты ФБР приехали в поместье Дональда Трампа во Флориде, чтобы забрать хранившиеся у него секретные правительственные документы. Тогда часть бумаг от них спрятали, и в августе десятки агентов ФБР обыскали Мар-а-Лаго, изъяв более 20 коробок, в которых, согласно отчету ФБР, были документы наивысших уровней секретности.