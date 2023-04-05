"Талибан" запретил женщинам в Афганистане работать в гуманитарных миссиях ООН

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Женщины играют жизненно важную роль в деятельности миссий ООН в Афганистане

ООН попросила своих сотрудниц в Афганистане не выходить на работу в течение следующих двух суток - после того как талибы объявили запрет на работу в Организации Объединенных Наций афганских женщин.

Впрочем, письменного распоряжения талибов на этот счет не поступало, распоряжение было отдано устно, и в ООН хотят дождаться дальнейшего развития событий, прежде чем сотрудницы-афганки смогут вернуться к работе.

После прихода к власти в 2021 году талибы последовательно ведут наступление на права женщин.

Женщины играют важнейшую роль в деятельности миссий ООН на местах, особенно в работе с такими же афганками, как они сами. В настоящее время ООН оказывает помощь 23 миллионам жителей Афганистана, который переживает тяжелейший экономический и гуманитарный кризис.

Нынешний запрет не распространяется на иностранок, работающих под эгидой ООН в Афганистане, однако он значительно осложнит деятельность организации в Афганистане в будущем и ее отношения с правительством талибов.

Пока, насколько известно, негласный запрет ввели только власти восточной провинции Нангархар.

"Я резко осуждаю запрет нашим афганским коллегам-женщинам работать в провинции Нангархар, - написал в связи с этим у себя в "Твиттере" генсек ООН Антониу Гутерриш. - Если это решение не будет отменено, оно неизбежно подорвет наши возможности по предоставлению жизненно важной гуманитарной помощи людям, в ней нуждающимся".

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Новые меры означают, что запрет на работу женщин в неправительственных организациях, введенный в декабре, распространяется теперь и на ООН. Исключение по-прежнему составляют лишь работницы сферы здравоохранения, но и они могут трудиться лишь непосредственно в лечебных учреждениях, а не в офисах.

После прихода к власти талибов женщинам и девушкам было запрещено учиться в школах и колледжах, на публике они могут появляться лишь закутанными в паранджу, из-под которой видны только глаза, а при выходе из дома их обязательно должны сопровождать родственники-мужчины.

В ноябре прошлого года к списку запретов добавилось посещение парков, спортзалов и бассейнов, то есть женщин лишили практически всех элементарных свобод.

Талибы также активно преследуют тех, кто выступает за право женщин на образование. Так, в марте был арестован без предъявления обвинений видный афганский активист Матиулла Веса, основатель и президент неправительственной группы Pen Path, которая путешествует по Афганистану с передвижной школой и библиотекой. Веса запустил этот проект 14 лет назад, начав кампанию за образование для девочек и распространяя книги в сельских районах.