В отношении мужа бывшего Первого министра Шотландии ведется следствие

час назад

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Автор фото, PA Media Подпись к фото, Питер Мюррелл и Никола Стерджен поженились в 2010 году

Полиция Шотландии в среду утром арестовала супруга Николы Стерджен, бывшего Первого министра Шотландии и главы Шотландской национальной партии (SNP), в рамках расследования возможного незаконного финансирования деятельности партии.

Питер Мюррелл с 1999 года занимал пост исполнительного директора SNP, но в марте подал в отставку, так же, как и его супруга.

Полиция провела рейды в Глазго, в доме, где живут Никола и Питер, а также в штаб-квартире партии в Эдинбурге, у входа в которую дежурит теперь полицейский патруль.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, В переднем саду дома Николы и Питера полиция на время расследования установила палатку

Официальное расследование финансирования SNP было начато еще в июле 2021 года, когда в полицию поступили жалобы на незаконное использование взносов в казну партии.

В первую очередь под вопрос ставилось расходование партийных фондов на новую кампанию по проведению референдума о независимости Шотландии.

В общей сложности было подано семь жалоб, на основании которых прокуратура и приняла решение о расследовании.

Новый глава партии Хамза Юсаф, избранный на прошлой неделе, назвал сегодняшний день "трудным для SNP".

"Разумеется, я не могу комментировать ведущееся расследование, скажу лишь, что SNP всецело сотрудничает со следствием и продолжит делать это", - отметил Хамза Юсаф.

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Прокуроров, которые вот уже полтора года ведут расследование, больше всего интересует вопрос о том, на что было потрачено свыше 600 тыс. фунтов стерлингов (более 680 тыс. евро), собранных на проведение нового референдума о независимости, который в итоге так и не состоялся.

Действительно, в финансовых отчетах партии указано, что в период с 2017 по 2020 год были собраны эти самые 600 с лишним тысяч, которые партия обещала потратить на кампанию по обретению независимости.

Однако к концу 2019 года партийная касса истощилась, и в ней оставалось лишь чуть более 270 тыс. фунтов, так что Мюррелл вынужден был одолжить партии 100 тыс. фунтов, чтобы помочь ей с потоком наличности.

А в 2021 году он сделал еще одно вливание примерно на такую же сумму, причем в том же году примерно половину из этих денег партия ему вернула.

Тогда пресс-секретарь SNP пояснял, что этот заем был "личным вкладом исполнительного директора с целью помочь с потоком наличности после выборов", и что все это было занесено в бухгалтерские отчеты за 2021 год.

Однако казначей партии Дуглас Чэпман заявил, что не получал никаких инструкций по поводу этих транзакций и подал в отставку.

Никола Стерджен, тогда еще бывшая Первым министром, настаивала, что финансовые вопросы ее "не волнуют", и что каждый пенс, собранный в ходе краудфандинга через интернет, будет потрачен на обретение независимости.

Позже, покидая свой пост, она назвала целый ворох причин, по которым приняла решение об отставке, однако расследование партийных финансов в списке этих причин не фигурировало.