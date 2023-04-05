Нападение на детсад в Бразилии: четверо детей погибли

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Нападение на частный детсад в Блуменау совершил 25-летний злоумышленник

По меньшей мере четыре ребенка погибли и еще четверо были ранены, когда злоумышленник, вооруженный топором, ворвался в детский сад в городе Блуменау на юге Бразилии.

На момент нападения в детском саду было около 40 детей. Как сообщили в местной больнице, куда были доставлены раненые, все они - дети в возрасте до трех лет.

По данным полиции, преступник перепрыгнул через забор детсада и начал без разбора наносить удары своим оружием. Позже он сам явился в полицейский участок и был арестован.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва назвал нападение чудовищным актом.

"Нет большей боли для семьи, чем потеря детей или внуков, тем более если это было актом насилия против безвинных и беззащитных детей, - написал он в "Твиттере". - В мыслях и молитвах я с семьями жертв этой трагедии".

Жоржинью Мелу, губернатор штата Санта-Катарина, где находится город Блуменау, объявил трехдневный траур в связи с этой ужасной бойней. В школах штата все занятия отменены до завтра.

В последние годы в Бразилии наблюдалось уже немало случаев насилия в школах, хотя до детских садов еще не доходило.

На прошлой неделе 13-летний ученик из Сан-Паулу прямо в школе зарезал ножом учителя.

В ноябре прошлого года 16-летний злоумышленник застрелили четверых и ранил более 10 человек при нападении на две школы в городе Аракрус штата Эспириту-Санту на юго-востоке страны.

В 2019 году два бывших ученика застрелили восемь человек в школе в окрестностях Сан-Паулу, а затем покончили с собой.