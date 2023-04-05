Просителей убежища в Британии поселят на барже. Правозащитники обвинили правительство в жестокости
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Власти Великобритании подтвердили, что в ближайшие месяцы готовы разместить около 500 мигрантов-мужчин, просящих в стране убежища, на специально оборудованной барже, пришвартованной у побережья графства Дорсет.
Планы правительств были раскритикованы местными инициативными группами, благотворительными организациями, помогающими беженцам, и правозащитниками, однако министерство внутренних дел настаивает на том, что содержать мигрантов на борту баржи существенно дешевле, чем в гостиницах. (Содержание мигрантов в гостиницах сейчас обходится правительству в 6 млн фунтов стерлингов в день).
Согласно плану, мигранты будут жить 222 каютах-комнатах на борту трехпалубной баржи Bibby Stockholm все то время, пока будут рассматриваться их заявки на предоставление убежища.
Как отмечают в Хоум-офисе, помимо предоставления функционального жилья, питания и медобслуживания, власти также обеспечат безопасность как самих мигрантов, так и местных жителей Дорсета.
Ранее баржа Bibby Stockholm уже служила временным домом для мигрантов в Голландии, однако с тех пор ее переоборудовали и сделали более комфортной.
Теперь каюты располагают собственным санузлом, на борту имеются телевизионные и игровые комнаты и даже спортзал.
Впрочем, правозащитники все равно поспешили назвать правительственное решение о размещении беженцев на барже очередной "министерской жестокостью".
"Решение изолировать на барже сотни людей - это лишь продолжение политического спектакля, который правительство разыгрывает, чтобы скрыть провалы системы предоставления убежища, - утверждает директор Amnesty International по правам беженцев и мигрантов в Великобритании Стив Вальдес-Симондс. - Все эти разговоры о баржах, круизных теплоходах и бывших казармах нужно забыть. Все, кто добивается политического убежища в этой стране, должны размещаться в нормальном жилье с нормальными условиями".