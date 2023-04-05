Просителей убежища в Британии поселят на барже. Правозащитники обвинили правительство в жестокости

час назад

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Автор фото, HANDOUT

Власти Великобритании подтвердили, что в ближайшие месяцы готовы разместить около 500 мигрантов-мужчин, просящих в стране убежища, на специально оборудованной барже, пришвартованной у побережья графства Дорсет.

Планы правительств были раскритикованы местными инициативными группами, благотворительными организациями, помогающими беженцам, и правозащитниками, однако министерство внутренних дел настаивает на том, что содержать мигрантов на борту баржи существенно дешевле, чем в гостиницах. (Содержание мигрантов в гостиницах сейчас обходится правительству в 6 млн фунтов стерлингов в день).

Согласно плану, мигранты будут жить 222 каютах-комнатах на борту трехпалубной баржи Bibby Stockholm все то время, пока будут рассматриваться их заявки на предоставление убежища.

Как отмечают в Хоум-офисе, помимо предоставления функционального жилья, питания и медобслуживания, власти также обеспечат безопасность как самих мигрантов, так и местных жителей Дорсета.

Ранее баржа Bibby Stockholm уже служила временным домом для мигрантов в Голландии, однако с тех пор ее переоборудовали и сделали более комфортной.

Теперь каюты располагают собственным санузлом, на борту имеются телевизионные и игровые комнаты и даже спортзал.

Впрочем, правозащитники все равно поспешили назвать правительственное решение о размещении беженцев на барже очередной "министерской жестокостью".