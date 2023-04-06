Суд начал рассматривать дело об ограничении родительских прав Алексея Москалева. Где он сам - непонятно

34 минуты назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Maxim Shipenkov/EPA

В четверг прошло первое заседание по делу об ограничении родительских прав Алексея Москалева - отца шестиклассницы Маши Москалевой из Ефремова Тульской области, которая сделала антивоенный рисунок. В конце марта его приговорили к двум годам колонии общего режима по делу о повторной "дискредитации" российской армии. Как прошло первое заседание суда - рассказывает Русская служба Би-би-си.

В иске идет речь об ограничении прав обоих родителей 13-летней Маши. Она провела в социально-реабилитационном центре больше месяца, ее поместили туда 1 марта - после задержания отца.

Ее отца Алексея Москалева на прошлой неделе приговорили к двум годам колонии общего режима по уголовному делу о "дискредитации армии". Перед вынесением приговора он бежал из-под домашнего ареста и не явился в суд, однако в ночь на 30 марта его снова задержали. С тех пор связи с Москалевым у его адвокатов нет, его местонахождение и состояние неизвестны. В суд по опеке его также не привезли.

Мать девочки, Ольга Ситчихина, не занималась воспитанием младшей дочери с двух или трех лет и, как сообщала уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова, отказалась забрать Машу к себе после ареста бывшего мужа, написав заявление на помещение девочки в приют.

Еще во вторник 4 апреля Мария Львова-Белова на пресс-конференции рассказывала, что девочке ищут замещающую семью. "Мама несколько раз обещала, что приедет, и не приезжала, с девочкой контакт не поддерживает", - сказала уполномоченная.

Действительно, как известно Би-би-си, активистка из Тульской области Елена Агафонова должна была в четверг утром, до суда, написать заявление на временную опеку над девочкой. Агафонова была знакома с Алексеем и Машей Москалевыми и неоднократно помогала им. В частности, именно Агафонова приехала поддержать Машу, когда отца девочки задержали и та осталась одна дома в ожидании службы опеки.

Однако вечером 5 апреля Мария Львова-Белова объявила, что мать девочки уже забрала Машу из социально-реабилитационного центра. Формально для этого потребовалось только забрать написанное женщиной заявление. "Сегодня во время разговора с мамой, узнав подробности о ее жизни и составив непосредственное впечатление, подумала: а вдруг и вправду чудо возможно", - написала уполномоченная в своем телеграм-канале.

"Я в шоке пребываю, - ответила активистка Елена Агафонова Би-би-си на вопрос, что она думает о происходящем. - То мама заберет, то мама не заберет, то маму ограничат, то не ограничат". По словам Агафоновой, она позвонила Ситчихиной и попросила разрешить ей поговорить с Машей, но собеседница бросила трубку.

Ольга Ситчихина живет в Тамбовской области с 17-летней дочерью от другого брака. Также у женщины есть два старших сына, уже совершеннолетних. Один из них, Никита, рассказал Би-би-си, что они с братом также, как и Маша, не живут с матерью с самого детства и росли с отцом и бабушкой в Казахстане. По словам юноши, они с братом лично видели мать около 15 лет назад, но созванивались по видеосвязи. "Узнавали у друг друга, как дела, как здоровье и тому подобное, так что чувства доброжелательные друг к другу", - сказал Никита Би-би-си.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как антивоенный рисунок девочки из Ефремова обернулся приютом и арестом отца

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Как сообщало издание "7х7", Ситчихина работает в охране вахтовым методом и ездит на заработки в Москву, однако женщина заявила, что готова уволиться и заниматься воспитанием Маши: "Я намерена сидеть дома, а мой муж с братом будут работать, без денег никто сидеть не будет. У меня большой огород: знаю, что зимой будут закрутки, мясо", - сказала она "7х7".

По словам женщины, ее общению с дочерью препятствовал бывший муж: якобы Москалев выставил ее из квартиры и запретил общаться с дочерью. "Он трубку Маше не давал, был против [общения]. Я подгадывала время, когда она была одна, звонила, мы с ней переписывались во "ВКонтакте", - говорила она. В последний раз они виделись, когда Маша была во втором классе.

"Маша поначалу к маме не хотела, а ее мнение по закону обязаны учитывать. Сейчас ее позиция изменилась - она сама мне сказала это по телефону", - написала в среду уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Совместные фотографии Маши с матерью опубликовало издание "Тульские известия", принадлежащее правительству области.

В четверг перед заседанием суда адвокат Алексея Москалева Владимир Билиенко обнародовал письмо Алексея дочери - отец надеялся, что девочку привезут на заседание. Москалев написал письмо еще до приговора и просил передать дочери, уточнил "ОВД-Инфо" (проект призанан "иноагентом" в России).

"Держись пожалуйста, люди сейчас думают как тебе помочь. Слушай моего адвоката Владимира Владимировича. Сейчас много людей занимаются нашим вопросом. Если кто-то из наших родственников захотят взять опекунство над тобой, соглашайся, это лучше чем находиться в приюте. Адвокат тебе подскажет. Если привезут в суд тебя просись к папе, сильно проси судью", — написал он.

Следующее заседание по делу назначено на 20 апреля.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: