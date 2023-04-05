Власти Москвы передумали строить мечеть у Святого озера после протестов жителей района

24 минуты назад

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Автор фото, t.me/kozhuhovophoto Подпись к фото, Акция протеста против строительства мечети 2 апреля. Протестующие собрались у Церкви иконы Божией Матери "Живоносный источник"

Власти Москвы решили перенести место строительства мечети в Косино-Ухтомском районе. Строить мечеть у Святого озера близ православного храма не будут, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. Жители района с начала февраля проводили акции протеста против строительства.

"Под ее строительство будет выделен земельный участок недалеко от метро "Косино", между будущим диаметром МЦД-3, Московским скоростным диаметром и МКАДом. В шаговой доступности от станций метро и МЦД", - сообщил Собянин.

По словам градоначальника, с предложением подобрать другое место для строительства мечети к нему обратились патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.

Мэр подчеркнул, что площадь мечети составит 2,5 тысячи кв.м, а не 40 тысяч.

Ранее планы строительства мечети около православного храма у Святого озера вызвали протесты местных жителей и ожесточенную дискуссию в соцсетях.

На протесты в понедельник, 3 апреля, отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он предложил всем несогласным со строительством мечети отправиться "в окопы" в Украину.

"Если все эти участники митинга всей душой и сердцем вышли с идеей защиты русской земли, то вперёд в окопы с автоматом! Глазом не окинуть необъятные просторы русской земли на передовой, которые нужно защищать каждый день. Возьми автомат, отодвинь плечом мусульманина, который вместо тебя сегодня воюет на русском Донбассе, и покажи свой патриотизм, покажи на деле", - говорится в заявлении в телеграм-канале Кадырова.

Протесты и реакция на них

Жители Косино-Ухтомского района на востоке Москвы проводили акции протеста против строительства мечети с начала февраля. Участники акций протеста говорили, что появление в этом районе мечети, рассчитанной на большое количество прихожан, может привести к транспортному коллапсу и серьезному экологическому ущербу.

Участники акций протеста не верили официальному плану строительства небольшой мечети. В соцсетях распространялась информация о том, что на берегу Святого озера будет построен исламский центр, а мечеть будет вмещать порядка 60 тысяч человек.

Автор фото, t.me/kozhuhovophoto Подпись к фото, Протестующим казалось неправильным строить мечеть рядом с православным храмом - Церковью иконы Божией Матери "Живоносный источник"

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Участники акций протеста также опасались резкого роста притока мигрантов и роста преступности в районе. Кроме того, многим казалось неправильным строить мечеть рядом с православным храмом (у Святого озера находится Церковь иконы Божией Матери "Живоносный источник").

Петиция против предполагаемого строительства мечети у Святого озера набрала (к вечеру 5 апреля) более 27 тысяч подписей.

Против строительства мечети выступил среди прочих боец ММА Максим Дивнич, уроженец Луганской области. Он также принял участие в акции протеста против, которая состоялась 2 апреля.

Однако после публичного выступления против строительства мечети Дивнич столкнулся с резкой реакцией бойцов ММА, которые исповедуют ислам.

"Сколько бы ни препятствовали постройкам мечетей всякие Дивничи и ему подобные, мечетей и мусульман будет все больше!" - заявил чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

В паспорте строительного объекта у Святого озера говорится, что на участке между Косинским шоссе и Салтыковской улицей строится технологическая часть ТПУ на станции метро "Улица Дмитриевского".

При этом ряд телеграм-каналов и изданий со ссылкой на свои источники утверждали, что на этой территории планируется построить религиозный духовно-просветительский центр.

Власти города на официальном уровне не подтверждали и не опровергали эту информацию. Заявление Сергея Собянина о переносе места строительства стало первым официальным подтверждением того, что власти Москвы действительно планировали построить мечеть у Святого озера.

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