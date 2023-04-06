Инцидент с украинским самолетом в Брянской области: что известно

час назад

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Автор фото, aeroprakt.kiev.ua Подпись к фото, По данным телеграм-каналов, потерпел аварию легкий самолет А-22, известный как "Летучая лисица", разработанный украинским предприятием "Аэропракт"

В среду вечером погранслужба ФСБ сообщила, что в Брянской области неподалеку от границы с Украиной упал легкомоторный украинский самолет, его пилот был задержан. Что известно об этом происшествии?

Согласно сообщению ФСБ, инцидент произошел в Клинцовском районе Брянской области недалеко от населенного пункта Бутовск (примерно 50 км от границы с Украиной). По данным местных властей, в результате аварии никто не пострадал.

Самолет, как заявила спецслужба, потерпел крушение "по неустановленным причинам", а его пилот - гражданин Украины - якобы пытался скрыться на украинскую территорию, но был задержан пограничным нарядом.

В ФСБ добавили, что в отношении задержанного проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

В Росгвардии вечером в среду заявили, что у пилота якобы было с собой оружие. "Он был вооружен. У него был автомат, магазины [к автомату], бронежилет. Сотрудники УФСБ разберутся, как с ним дальше работать", - сказал ТАСС представитель ведомства.

Телеграм-каналы Mash и Baza вскоре опубликовали видео допроса, на котором, как утверждается, запечатлен пилот упавшего самолета. Мужчина на видео говорит, что является частным пилотом и выполнял задание по контролю украинской ПВО за 50 тыс. гривен (109 тыс. рублей). Задание, по его словам, заключалось в том, чтобы на малой высоте (50 метров) лететь за другим легкомоторным самолетом и по его команде делать фотографии.

По утверждению мужчины, он не знал, что находится над территорией России, потому что после взлета у него отключился планшет. Он подтвердил, что у него действительно были автомат и бронежилет, которые ему выдали "для защиты", а после приземления он их спрятал - из опасений, что его могут застрелить бойцы украинской теробороны, если увидят с оружием.

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На вопрос о причинах падения мужчина отвечает, что у самолета сломался винт. Предположения о том, что он мог за что-то зацепиться, он отрицает.

Также мужчина называет свое имя - Александр Морозов. О пилоте с таким именем в 2018 году рассказывал канал "Настоящее время" (объявлен в России "иноагентом").

В его сюжете говорилось, что мужчина научился летать только в 50 лет, а после 2014 года основал в Харьковской области собственный аэродром малой авиации и "воздушную скорую помощь", которая доставляла врачей к больным в отдаленных деревнях.

Издание "Агентство", проанализировав видео, пришло к выводу, что мужчина на кадрах, опубликованных телеграм-каналами, и мужчина из сюжета "Настоящего времени" - один и тот же человек.

Утром в четверг в телеграм-каналах появилась информация о том, что два легкомоторных самолета, залетевших в Брянскую область, якобы сбросили две авиабомбы на территорию комбината "Слава" Росрезерва.

На земле остались две воронки и осколки, без ссылок на источники написали каналы Baza и Shot. Baza также утверждает, что самолет, который упал в Клинцовском районе, зацепил линии электропередач.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз днем в четверг объявил, что в регионе была пресечена попытка проникновения "20 украинских диверсантов".

Связан ли этот инцидент с падением самолета - неизвестно. Власти Украины пока никак не комментировали ситуацию.

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