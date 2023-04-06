Опасный "любовный треугольник": визит президента Тайваня в США вызвал гнев Пекина

34 минуты назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Цай и Маккарти встретились в Калифорнии

Встреча в Калифорнии президента Тайваня Цай Ивэнь со спикером Палаты США Кевином Маккарти вызвала гнев Китая, устроившего показательные военно-морские учения неподалеку от берегов Тайваня.

В ходе встречи Цай высоко отозвалась о "крепком и уникальном" партнерстве между двумя странами, а Маккарти заявил, что США непременно должны продолжить продажу оружия Тайваню.

В ответ Пекин поклялся дать решительный ответ и направил свои военные корабли в сторону непокорного острова.

Таким образом, Тайвань вновь оказался в середине опасного "любовного треугольника".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бывший спикер Палаты Нэнси Пелоси своим визитом в Тайбэй привела Пекин в ярость

Время для визита президента Тайваня в США едва ли было выбрано случайно: в Америке растет враждебность по отношению к Пекину, и демократы с республиканцами буквально соревнуются в своей демонстрации поддержки Тайваню, который Китай считает своей исконной территорией.

Именно поэтому бывший спикер Палаты демократ Нэнси Пелоси, которая не могла не знать о политических последствиях своего шага, так настаивала прошлым летом на визите в Тайбэй. Он состоялся - и над территорией Тайваня полетели, пусть лишь в ходе учений, но все же настоящие китайские ракеты, а в столицах соседних стран всерьез стали обсуждать сроки китайского вторжения на остров.

И именно поэтому республиканец Маккарти, избранный в январе на пост спикера, объявил о своем намерении пойти по стопам Пелоси. Однако видимо тут уже Цай Ивэнь решила не подливать масла в огонь и сама напросилась в Калифорнию.

Понимая, что очередной визит высокопоставленного американского политика в Тайбэй вызовет в Пекине приступ гнева, она своей поездкой в США все же решила показать Китаю, что ему не удастся прервать устоявшиеся связи между демократически избранным правительством Тайваня и руководством самой влиятельной демократии в мире.

За долгие годы уговоров Китай успешно переманил на свою сторону многих бывших союзников Тайваня, и сегодня лишь 13 стран официально признают правительство в Тайбэе.

Так что международные визиты очень нужны и властям, и обществу Тайваня в целом, поскольку они подчеркивают определенную степень международного признания республики.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ма с сестрой посетили могилу родителей в Китае

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Китай тем временем тоже не сидел сложа руки, и провел собственную операцию по очаровыванию предшественника Цай на президентском посту Ма Инцзю, пригласив его в поездку по материковому Китаю.

Официальным поводом стало желание Ма посетить могилу родителей, однако до сих пор ни одного экс-президента Тайваня в Китай не приглашали, так что за всем этим явно просматривается желание Пекина попробовать завоевать сердца и умы жителей острова и заодно притушить волну национализма, поднявшегося на Тайване после выборов.

Ма китайских коммунистов не подвел и, приземлившись на прошлой неделе в Нанкине, выступил с пламенной политической речью, в которой назвал всех, проживающих по обе стороны Тайваньского пролива, китайцами.

А вот как отзовутся эти слова в Тайване, сказать сложно, потому что согласно последним опросам 60% жителей острова считают себя именно тайванцами, а не китайцами.

Впрочем, не исключено, что Ма имел дальние прицелы, ведь больше половины жителей Тайваня сегодня верят в вероятность и даже неизбежность войны с Китаем, а Ма настаивает на том, что лишь его партия Гоминьдан знает, как этой войны избежать.

Впрочем, не стоит забывать и о главном факторе - охлаждающихся отношениях между двумя странами, заинтересованными в Тайване - Китаем и США.

По мнению многих аналитиков, отношения между Пекином и Вашингтоном сейчас наихудшие с момента их взаимного признания в 1979 году. Дошло до того, что в Пекине перестали отвечать на звонки Джо Байдена и Пентагона, а Конгресс объявил КНР одной из своих главных угроз.

Много десятилетий Вашингтону удавалось сохранять хрупкий баланс, с одной стороны поддерживая официальные связи с правительством в Пекине, а с другой - оставаясь неизменным союзником Тайваня и гарантируя его безопасность.

Однако в последнее время в Пекине растут опасения, что Америка хочет изменить этот статус-кво.

Президент Джо Байден заверяет, что не собирается использовать Тайвань в качестве оружия против Китая и не поддерживает политику обособленности Тайваня от материкового Китая.