По Израилю нанесен ракетный удар с территории Ливана
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Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны Ливана. В четверг в ряде приграничных городов на севере страны жизнь прервали сирены воздушной тревоги
Ответственность за нападение пока никто на себя не взял, но израильские власти связали обстрел с полицейскими рейдами, прошедшими недавно возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме, и обвиняют палестинских боевиков.
Израильские военные ответили на ракетный обстрел массированными артиллерийскими ударами.
Израильское ТВ показало кадры из города Шломи, на которых в небо поднимаются клубы черного дыма. Управление гражданской авиации Израиля временно закрыло воздушное пространство на севере страны, в том числе над Хайфой, для любых гражданских рейсов.
Вскоре после второго ракетного залпа службы безопасности Ливана сообщили о том, что по территории южного Ливана был нанесен артиллерийский удар с израильской стороны, жители сообщали и громких взрывах, однако сведений о пострадавших не поступало.
Позже израильские СМИ сообщили, что в общей сложности с территории Ливана было запущено около 30 ракет, половина из которых была сбита. Пять ракет взорвались над Израилем. По сообщению службы скорой помощи страны, пострадавший лишь один, у него мелкие осколочные ранения.
Ответственность за ракетный обстрел пока не взяла на себя ни одна из группировок, однако осведомленные источники утверждают, что за нападением стоит не хорошо вооруженная группировка "Хезболла", а другие палестинские боевики в Ливане.
Ливанские военные и руководство "Хезболлы" никак не комментировали ракетный удар, который по времени совпал с визитом в Ливан главы группировки "Хамас", контролирующей сектор Газа, Исмаила Хании.
Миротворческие силы ООН на юге Ливана опубликовали заявление, в котором охарактеризовали ситуацию как чрезвычайно серьезную и призвали все стороны конфликта к сдержанности.
"Не нужно нас испытывать, - заявил в свою очередь в "Твиттере" министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. - Мы будем принимать все необходимые меры для защиты нашей страны и ее жителей".