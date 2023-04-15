Германия прощается с атомом. В стране прекращают работу последние три АЭС

35 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Динозавр немецкой атомной энергетики повержен?

В ночь с субботы на воскресенье Германия отключает от электросети три остававшихся в стране атомных электростанции. Берлин идет на это в момент, когда некоторые другие страны Запада, в том числе Франция, наоборот, увеличивают капиталовложения в атомную энергетику в надежде сократить вредные выбросы в атмосферу, сделать электроэнергию более дешевой и снизить зависимость от российских энергоносителей.

Решение о закрытии всех атомных электростанций в ФРГ к 2022 году было принято много лет назад, вскоре после аварии на японской АЭС "Фукусима", получившей серьезные повреждения в результате землетрясения и цунами.

Экологические активисты и входящие в правящую коалицию зеленые требуют закрытия АЭС, заявляя об опасности атомных станций и проблемах с хранением радиоактивных отходов.

Однако многие немцы, и, судя по опросам общественного мнения, таких - большинство, считают это ошибкой, потому что атомные станции - чище (и дешевле) станций, работающих на угле, мазуте, и даже на газе.

Идея закрытия АЭС встретила поддержку в Германии, стране с сильным антиядерным лобби. Однако срок окончательного отказа от атомной энергии пришлось передвинуть с конца 2022 года на апрель 2023-го - это было связано с резким сокращением поставок российского газа после военного вторжения в Украину и введенными против Кремля санкциями.

В итоге Берлину, чтобы не остаться без электричества, пришлось не только продлить срок эксплуатации своих АЭС, но и расконсервировать несколько электростанций, работающих на угле. И это при том, что Германия и без того "лидирует" в ЕС по выбросу в атмосферу парниковых газов.

Капля в море

Для операторов комплекса АЭС "Изар-2" в Баварии, которые первыми отключат свою станцию от сети, а потом для их коллег из Эмсланда и Неккарвестхайма это будет печальный и трогательный момент.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, АЭС "Неккарвестхайм-2" - одна из трех последних атомных станций Германии

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Однако на долю этих трех АЭС в прошлом году приходилось лишь 6% всей вырабатываемой в стране электроэнергии, Для сравнения, в 1997 году атомные электростанции обеспечивали 30,8 % потребностей Германии в электричестве.

Власти страны утверждают, что ситуация с энергией полностью под контролем, а АЭС будут со временем демонтированы, и никакой консервации с прицелом на возможное возвращение в строй не намечается. Они напоминают, что немецкие газовые хранилища заполнены по максимуму, и создана вся необходимая инфраструктура для приема сжиженного природного газа, который заменит российские поставки.

Более того, вице-канцлер, министр экономики и климата и по совместительству председатель Партии зеленых Роберт Хабек заявил, что к 2030 году Германия должна производить до 80% электроэнергии из возобновляемых источников.

Правда, для этого понадобится строить по 4-5 ветряных турбин в день в течение нескольких лет, а за весь прошлый год их построили лишь 551, так что такими темпами Германия едва ли сможет выполнить взятые на себя обязательства по сокращению выбросов.

В субботу представители "Гринпис" провели у Бранденбургских ворот акцию с похоронами муляжа динозавра, символизирующего отжившую атомную энергетику, поверженного антиядерным движением, с лозунгом "Наконец-то атомная энергия стала достоянием истории!"

Франция не согласна

Впрочем, некоторые другие страны Европы идут совсем по другому пути.

В начале прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон пообещал построить от 6 до 14 новых реакторов, первый из которых должен быть пущен в строй к 2035 году, а также продлить максимальный срок эксплуатации существующих до 50 с 40 лет.

Как объяснял наш корреспондент по вопросам экономики Алексей Калмыков, ядерная энергетика - основа послевоенной французской экономики, второй по размерам после немецкой в Европе. АЭС на 70% покрывают потребности Франции в электричестве, причем дешевом, и сделали эту страну крупнейшим экспортером энергии, в основном в Италию и Великобританию.

Кроме того, Европейский союз причислил природный газ и ядерное топливо к чистым источникам энергии. В результате странам ЕС было разрешено эксплуатировать существующие АЭС до тех пор, пока они обеспечивают захоронение токсичных отходов без ущерба для окружающей среды.

По данным Европейской комиссии за 2021 год, 25% электроэнергии в ЕС вырабатывалось атомными электростанциями, в том числе из этого объема 52% приходилось на Францию, 9% - на Германию, 8% - на Испанию, 7% - на Швецию, а еще 7% - на Бельгию.

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