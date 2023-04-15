Как реставрируют Нотр-Дам после пожара. Собор Парижской Богоматери хотят открыть в 2024 году

Хью Скофилд

Корреспондент Би-би-си в Париже

20 минут назад

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Автор фото, Romaric Toussaint © Etablissement public Rebâtir N

Когда президент Макрон заявил, что Нотр-Дам будет восстановлен за пять лет, все только посмеялись. Однако сегодня уже никому не смешно.

Обещание в столь короткий срок спасти сожженный собор Парижской Богоматери на тот момент выглядело типичным макроновским хвастовством.

И тем не менее, в четвертую годовщину пожара перспектива через год увидеть собор во всей красе уже не кажется несбыточной.

Корреспондент Би-би-си Хью Скофилд рассказывает о восстановлении собора. Ниже - перевод его репортажа. Прочитать оригинал на английском языке можно здесь.

"Мы перед всем миром обязались закончить работы за пять лет, - говорит отставной генерал Жан-Луи Жоржелен, которого назначили ответственным за реконструкцию. - На кону наша репутация. Поэтому мы должны объединить все наши знания, усилия и мастерство и добиться этой цели".

Если у этого реставрационного проекта есть символ, то это, несомненно, 66-метровый шпиль, обрушение которого стало ужасающим концом апрельского пожара 2019 года.

Сегодня на одном из предприятий на востоке Франции завершаются работы по созданию нового шпиля - и это несомненный признак веры в реальность скорого восстановления.

Совсем недавно в Париж уже привезли и установили на крыше собора основание для этого шпиля: конструкцию весом свыше 80 тонн, сделанную из сотен дубовых стволов, которые были срублены в древних французских лесах.

Основание это было выверено до миллиметра, чтобы точно попасть в углы средневековой кладки там, где это было задумано архитекторами 900 лет назад.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Апофеозом трагедии стало обрушение шпиля Нотр-Дама при пожаре в апреле 2019 года

Автор фото, Romaric Toussaint © Etablissement public Rebâtir N Подпись к фото, На сооружение нового шпиля пошли сотни старинных дубов

"В ближайшие месяцы парижане смогут наблюдать, как над собором будет подниматься шпиль, - говорит генерал Жоржелен. - Сначала он будет весь в лесах, но к концу года его откроют, и тогда они поймут, что собор по-настоящему вернулся".

Действительно, шпиль собора давно стал неотъемлемой и любимой частью парижского горизонта, однако к первоначальному, средневековому Нотр-Даму он отношения не имеет. Собственно, его построили лишь в середине XIX века на замену старому шпилю, который разобрали еще во времена французской революции, якобы потому, что он шатался (а быть может тогдашним властям просто был нужен свинец).

В тот же период было заменено множество витражей, потому что старое стекло стало слишком хрупким.

Автор фото, David Bordes © Etablissement public Rebâtir Notre- Подпись к фото, Реставрировать приходится и росписи внутри собора

К счастью, витражи во время пожара пострадали не сильно: пожарные хорошо знали свое дело и не лили воду на раскаленное стекло. В противном случае оно могло бы лопнуть.

Стекло из средневековых окон-роз с фигурным переплетом вынимать не стали, однако остальные витражи решили снять и почистить в специальных мастерских по всей стране.

"На них за 200 лет скопилось немало грязи, - говорит реставратор и стеклодув из Труа Флави Венсан-Пети. - Это дыхание миллионов прихожан, сажа от миллионов свечей, следы конденсации. Все это оставляет свой отпечаток на стекле".

Подпись к фото, Флави Венсан-Пети отвечает за реставрацию витражей

Подпись к фото, Старинные витражи Нотр-Дама очищают в мастерских по всей Франции

Внутри Нотр-Дам по-прежнему напоминает декорации к футуристическому фильму: на фоне изгибов и арок древнего готического камня выделяются ровные линии металлических лесов.

Помимо шпиля, ведутся работы и по восстановлению рухнувшей кладки. Заменяется, по возможности на точную копию, и вся сгоревшая деревянная основа крыши.

Четыре года назад главный архитектор собора Филипп Вильнев, лично наблюдавший пожар, назвал себя самым несчастным архитектором в мире.

"А сегодня я самый счастливый архитектор, - говорит он. - Я наблюдаю, как он возрождается, словно Феникс из пепла".

Цель реставраторов - отслужить первую мессу в заново открывшемся соборе в декабре 2024 года.

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