Обвинение запросило для Владимира Кара-Мурзы 25 лет лишения свободы

час назад

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Гособвинение потребовало приговорить оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу (признан в России "иноагентом"), которого обвиняют, в том числе в госизмене, к 25 годам колонии.

По словам адвоката политика Марии Эйсмонт, такой срок для политика запросили по трем уголовным составам - "фейках" об армии, осуществлении деятельности нежелательной организации и госизмене.

Кара-Мурза находится под арестом уже год - с апреля 2022 года. Сначала его отправили в СИЗО по уголовному делу о "фейках" о российской армии. Поводом стало выступление перед членами палаты представителей штата Аризона с критикой войны в Украине. Тогда же его включили в реестр физлиц-"иноагентов".

После этого в июле прошлого года против политика возбудили еще одно уголовное дело - по статье об осуществлении деятельности "нежелательной организации".

Кара-Мурза несколько лет был координатором движения "Открытая Россия" (одноименные организации признаны в России нежелательными), а в 2019-м году стал вице-президентом американского фонда "Свободная Россия" (также признан нежелательной организацией в РФ). В 2021 году, когда в России ужесточили ответственность за сотрудничество с "нежелательными организациями", Кара-Мурза покинул фонд, чтобы продолжать вести политическую деятельность из России.

В октябре 2022 года в отношении политика возбудили уголовное дело о госизмене.

Его адвокат Вадим Прохоров говорил, что в качестве госизмены Кара-Мурзе вменили три его публичных выступления: заявление в Лиссабоне о нелегитимности выборных кампаний в России, речь на вручении премии Норвежского Хельсинского комитета Юрию Дмитриеву, где Кара-Мурза говорил о государственном терроре в России и слушание Хельсинской комиссии в США, где политик заявил об информационном занавесе в РФ.

Состояние здоровья политика

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В марте 2023 года адвокаты политика сообщали о резком ухудшении здоровья их подзащитного. По их словам, это произошло из-за длительного и необнократного пребывания Владимира Кара-Мурзы в карцере.

По словам адвоката Вадима Прохорова, у Кара-Мурзы резко обострилась полиневропатия нижних конечностей после заключения в карцер на четыре дня в конце февраля.

"Это последствия двух отравлений, пребывания в СИЗО и карцере. Даже медики тюремного ведомства решили, что сегодня нельзя было доставлять его в суд", - сказал тогда адвокат.

22 февраля стало известно, что Кара-Мурзу отправили на четыре дня в карцер, поводом стало то, что он присел на шконку (койка в камере) после подъема.

Владимир Кара-Мурза - сын известного российского журналиста и телеведущего Владимира Кара-Мурзы страршего, умершего в 2019 году. В 2015-2017 годах Кара-Мурза-младший попадал в больницу с симптомами отравления. Расследовательская группа Bellingcat (признана в России СМИ-"иноагентом") писала, что перед первой госпитализацией за ним следили сотрудники ФСБ. Кара-Мурза добивался возбуждения уголовного дела о своем отравлении, но его так и не завели.

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