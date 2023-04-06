Берлускони в третий раз в этом году попал в больницу. Врачи подтвердили, что у него лейкоз

6 апреля 2023, 13:53 GMT Обновлено 15 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в среду был госпитализирован в миланскую клинику "Сан-Раффаэле" и провел минувшую ночь в реанимации. Врачи подтвердили сообщения СМИ, что у политика был диагностирован лейкоз (рак крови).

"Берлускони в настоящее время госпитализирован в реанимацию для лечения легочной инфекции", - говорится в заявлении врачей Альбертио Зангрилло и Фабио Чичери. Врачи добавляют, что инфекция связана с диагностированным у экс-премьера хроническим миеломоноцитарным лейкозом.

По данным медиков, признаков острого лейкоза не наблюдается.

Врачи и близкие говорят, что состояние Берлускони - стабильное, оно лучше, чем было в момент госпитализации в среду, а сам он находится в хорошем настроении.

"Мы все очень обеспокоены, - сказал заместитель министра культуры Италии Витторио Сгарби, близкий друг Берлускони. - Я надеюсь, что у него хватит сил противостоять этой последней атаке, которая теперь носит зловещее название - лейкоз".

О диагнозе "лейкоз" у экс-премьера первой в четверг сообщила газета Corriere della Sera. Пресс-секретарь Берлускони Паоло Руссо сказал, что не уполномочен комментировать состояние здоровья политика.

По данным издания, Берлускони был госпитализирован с подозрением на пневмонию, которая могла быть вызвана ослаблением иммунитета из-за лейкоза. Сообщается, что во время предыдущего обследования в марте были взяты необходимые анализы, в том числе костного мозга.

Агентство ANSA сообщало со ссылкой на источники, что Берлускони уже проходит в "Сан-Раффаэле" курс химиотерапии и процедуры по насыщению крови кислородом.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Дочь политика Марина Берлускони в "Сан-Раффаэле"

В больницу в четверг приезжали дети Сильвио Берлускони, также с ним рядом постоянно находится 33-летняя депутат итальянского парламента Марта Фашина, с которой политик обвенчался год назад.

Вице-председатель Палаты депутатов Италии Маурицио Гаспарри сказал журналистам, что говорил с Берлускони по телефону, и что тот был настроен позитивно.

"Вперед, Сильвио!"

Сильвио Берлускони - медиамагнат, один из богатейших людей Италии и долгожитель итальянской политики, дольше всех в стране проработавший на посту премьер-министра.

Политическую и бизнес-карьеру Берлускони сопровождали многочисленные скандалы, а его высказывания нередко становились объектом резкой критики. Как пишут итальянские СМИ, противоречивая фигура этого политика вызывает у итальянцев либо восхищение, либо презрение.

Впервые Берлускони стал главой правительства Италии в 1994 году - всего через два месяца после основания партии "Вперед, Италия". Сейчас партия является членом правящей коалиции, а сам Берлускони с сентября прошлого года заседает в Сенате XIX созыва.

Действующий премьер-министр Италии Джорджа Мелони пожелала Берлускони скорейшего выздоровления, а ее заместитель Маттео Сальвини, чья партия "Лига" также входит в коалицию, написал в твиттере: "Вперед, Сильвио, Италия ждет тебя!"

В 2020 году Берлускони пробыл в больнице 11 дней из-за пневмонии, вызванной коронавирусом, которым он заразился во время отпуска на Сардинии. Тогда он назвал госпитализацию "возможно, самым тяжелым испытанием в жизни".

Автор фото, Silvio Berlusconi Подпись к фото, Сильвио Берлускони на вилле в Аркоре после выписки из клиники в конце марта

После выписки из "Сан-Раффаэле" в конце марта Берлускони опубликовал в соцсетях фото, на котором улыбался и позировал на фоне поля с тюльпанами на своей вилле в Аркоре неподалеку от Милана.