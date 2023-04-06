Гей-пару из Казани обвинили в "ЛГБТ-пропаганде". Один из них - гражданин Китая, его выдворят из России

54 минуты назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, youtube/gelandhao

Суд в Казани счел блогеров Гелу Гогишвили и Хаояна Сюя виновными в распространении "ЛГБТ-пропаганды". Хаоян Сюй - гражданин Китая, суд арестовал его на 7 суток и постановил выдворить из России.

Суд решил, что Хаоян Сюй виновен в распространении "гей-пропаганды" среди несовершеннолетних (ч. 4 ст. 6.21.2 КоАП РФ). Пара живет в Казани вместе и ведет совместный блог, где публиковались их фото и видео. Хаоян Сюй - гражданин Китая, который приехал в Россию на учебу.

Сюя обвинили в том, что на совместных с его молодым человеком видео они "трогают друг друга за разные части тела, в том числе половые органы" и этим могут вызвать у несовершеннолетних "желание сменить пол", сообщило издание SOTA из зала суда.

Адвокат пары Адель Хайдаршин заявил в суде, что обвинению не может быть известен возраст подписчиков блога Гогишвили и Сюя. Кроме того, на всех их видео стоят пометки "18+". Суд не принял эти аргументы защиты.

Поводом для возбуждения дела стал донос жителя Новосибирска, который заявил, что пара пропагандирует ЛГБТ-отношения именно среди несовершеннолетних.

"Доказательств в деле никаких не было. Ключевой момент в том, что пропаганда была якобы среди именно несовершеннолетних, соответственно доказан должен быть тот факт, что эту информацию увидели дети. А как они доказали? Никак", - говорит адвокат пары Адель Хайдаршин.

По его словам, доносчик в своем заявлении указал, что в группе во "ВКонтакте" у Гелы и Хаояна было около 1700 подписчиков, и "все якобы несовершеннолетние". А казанские полицейские при составлении протокола "даже не вдавались в подробности, что это за цифра", и написали, что в Youtube-канале пары "1700 несовершеннолетних подписчиков", рассказал Хайдаршин.

"Они даже не удосужились проверить. Скриншоты, которые прикладывались к доносу из группы во "Вконтакте", а весь протокол - из-за ютуба", - говорит адвокат.

Сейчас Хаоян Сюй находится в центре содержания мигрантов. Его защита собирается обжаловать решение суда в ближайшие дни.

На Гелу Гогишвили также был составлен протокол о "гей-пропаганде", но по второй части статьи 6.21.2 КоАП. Ему грозит штраф до 200 тысяч рублей.

В марте пара рассказывала, что им начали поступать гомофобные угрозы из-за их блога и публичной деятельности. Из публичных каналов гомофобных активистов они узнали, что на них начали писать доносы в полицию. В частности, это делал Тимур Булатов из Петербурга, известный публичными преследованиями и травлей ЛГБТ- и фем-активистов.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: