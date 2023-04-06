"Привести Россию в чувство". Макрон призвал Китай повлиять на Кремль, чтобы тот остановил войну

19 минут назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин во время военного парада в центре Пекина

Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с визитом в Пекине, в четверг призвал китайского лидера Си Цзиньпина воспользоваться своим влиянием на российского президента Владимира Путина и помочь положить конец войне в Украине.

"Знаю, что могу на вас рассчитывать в том, чтобы привести Россию в чувство и вернуть всех за стол переговоров", - сказал Макрон Си Цзиньпину.

В ответ глава КНР выразил надежду, что стороны смогут провести мирные переговоры как можно скорее.

Макрон прибыл в Пекин во вторник, в среду к нему присоединилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам Макрона, сложившийся кризис угрожает тем, что крупные мировые державы разделятся на враждующие блоки.

В четверг представитель Кремля Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что ситуация в Украине "не демонстрирует перспектив для мирного урегулирования".

Киев будет готов провести переговоры с Москвой о Крыме, если ВСУ выйдут на границы полуострова в ходе военных действий, сказал перед этим в интервью Financial Times заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Си Цзиньпин провел переговоры с Макроном и фон дер Ляйен

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