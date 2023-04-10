За поджог военкомата на Урале музыкантам дали 19 лет лишения свободы

29 минут назад

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Автор фото, SOTA

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил сержанта полиции Романа Насрыева и бывшего сотрудника МЧС Алексея Нуриева к 19 годам заключения за поджог администрации города Бакал в Челябинской области, в здании которой также располагался военно-учетный стол.

Четыре года осужденные должны будут провести в тюрьме, еще 15 - в колонии строгого режима. Именно на таком наказании настаивала прокуратура.

На данный момент это самый большой срок по подобным делам.

Изначально в отношении 27-летнего Насрыева и 37-летнего Нуриева и возбудили дело об умышленном повреждении имущества (часть 2 статьи 167 УК), но потом обвинение переквалифицировали на совершение теракта группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 205 УК, предполагает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы).

Позже следователи ФСБ добавили к этому также обвинение в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, которая предполагает наказание от 15 лет колонии до пожизненного заключения

По версии следствия, в ночь на 11 октября прошлого года Насрыев и Нуриев, выступая против вторжения России в Украину, разбили окно на первом этаже здания администрации Бакала, где располагался военно-учетный стол, и бросили туда несколько бутылок с "коктейлем Молотова".

В результате поджога в помещении загорелся линолеум, возгорание еще до приезда пожарных сумела потушить сторож с помощью воды и тряпки.

Обвиняемые не отрицали факт совершения поджога, но не были согласны с квалификацией обвинения по террористическим статьям.

Роман Насрыев в ходе суда сказал, что решил совершить поджог военкомата, так как "был не согласен с мобилизацией, "специальной военной операцией" и войной в целом".

Автор фото, ROOM 32/VK.COM Подпись к фото, 37-летний Алексей Нуриев служил в МЧС и играл в рок-группе

"Своей акцией я всего лишь хотел показать, что в нашем городе есть несогласие с с мобилизацией и "специальной военной операцией". Хотел таким образом донести свою позицию несогласия, хотел, чтобы мой голос был услышан", - говорил Насрыев.

Роман Насрыев - сержант полиции, с конца 2016 года он работал водителем в Росгвардии, а Алексей Нуриев служил в МЧС. Они дружили много лет и оба играли в рок-группе Room32.

Поджог военкомата как "терроризм"

Первый приговор по статье о теракте за поджог военкомата российский суд вынес в конце января этого года. Житель Нижневартовска Владислав Борисенко получил 12 лет колонии строгого режима.

В середине марта второй Западный окружной военный суд приговорил 22-летнего слесаря Кирилла Бутылина к 13 годам колонии строго режима за поджог военкомата в Луховицах в Московской области.

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Поджог военкомата, в котором обвиняли Бутылина, был совершен 28 февраля 2022 года и был первым таким случаем после начала войны в Украине, о котором стало известно СМИ.

Поджоги военкоматов во многих регионах России фиксируются с начала вторжения российских войск на территорию Украины. Военкоматы поджигали в Москве, Петербурге, Новосибирске, Калининграде и многих других городах.

Изначально силовики в разных регионах заводили по фактам поджогов дела о хулиганстве или порче имущества (именно по этой статье сначала обвинили и Насрыева с Нуриевым).

Осенью 2022 года, после объявления мобилизации, в России началась очередная волна поджогов военкоматов.

В конце сентября представитель Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский предупредил, что такие преступления могут расцениваться как "теракты или как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".

Вскоре после этого заявления задержанным по делам о поджогах военкоматов стали предъявлять обвинения в терроризме.

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