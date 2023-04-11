Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке: не первое, но очень мощное. Фото

34 минуты назад

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Автор фото, TASS/Информцентр УКМР Подпись к фото, Последствия пеплопада в поселке Козыревск

Мощное извержение вулкана Шивелуч произошло в ночь на 11 апреля на Камчатке. Вулканический пепел накрыл плотным слоем ближайшие населенные пункты.

Пепел поднялся на высоту до 20 километров - самую большую за всё время наблюдений за Шивелучем. Из-за этого был введен красный код авиационной опасности.

"Пепловое облако простирается на 500 километров к северо-западу от Шивелуча и продолжает распространяться. Пеплопады усиливаются в поселках Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района", - рассказал директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

По его словам, сохраняется опасность схода грязевых потоков в районе дороги Ключи - Усть-Камчатск.

Автор фото, TASS/ Информцентр УКМР Подпись к фото, Слой вулканического пепела накрыл поселок Ключи

Видеонаблюдения за вулканом Шивелуч осложняются неблагоприятными погодными условиями - снегопадом и метелью.

Автор фото, Dmitry Levin/TASS Подпись к фото, Высота выброса пепла составила до 20 километров

Из-за выпадения пепла и мокрого снега без электричества во вторник, 11 апреля, остались два населенных пункта - поселок Козыревск и село Майское.

Выпадение пепла не исключается и в других районах, в том числе и в столице региона Петропавловске-Камчатском, сообщает МЧС.

"В связи с изменением направления ветра не исключается вероятность выпадения вулканического пепла в Быстринском, Мильковском, Тигильском, Елизовском районах и Петропавловске-Камчатском", - говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Автор фото, TASS Подпись к фото, В начале февраля на вулкане Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 6,5 км

Шивелуч находится на расстоянии 440 км от Петропавловска-Камчатского и является одним из самых крупных и самым северным действующим вулканом полуострова.

Ученые прогнозировали мощное извержение Шивелуча за много месяцев до его начала.

В декабре прошлого года специалисты геофизической службы РАН на Камчатке отмечали высокую активность вулкана. Уже тогда практически постоянно со склонов сопки сходили небольшие обвальные лавины, а крупные - приблизительно раз в час. Кроме того, вулкан периодически выбрасывал пепел на высоту в несколько тысяч метров.

Автор фото, TASS/ Kamchatka branch of RAS Geophysical Service Подпись к фото, Шивелуч демонстрировал высокую вулканическую активность уже в ноябре 2022 года

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Спутниковый снимок вулкана Шивелуч, 29 декабря 2015 года

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