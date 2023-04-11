Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке: не первое, но очень мощное. Фото
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
Мощное извержение вулкана Шивелуч произошло в ночь на 11 апреля на Камчатке. Вулканический пепел накрыл плотным слоем ближайшие населенные пункты.
Пепел поднялся на высоту до 20 километров - самую большую за всё время наблюдений за Шивелучем. Из-за этого был введен красный код авиационной опасности.
"Пепловое облако простирается на 500 километров к северо-западу от Шивелуча и продолжает распространяться. Пеплопады усиливаются в поселках Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района", - рассказал директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.
По его словам, сохраняется опасность схода грязевых потоков в районе дороги Ключи - Усть-Камчатск.
Видеонаблюдения за вулканом Шивелуч осложняются неблагоприятными погодными условиями - снегопадом и метелью.
Из-за выпадения пепла и мокрого снега без электричества во вторник, 11 апреля, остались два населенных пункта - поселок Козыревск и село Майское.
Выпадение пепла не исключается и в других районах, в том числе и в столице региона Петропавловске-Камчатском, сообщает МЧС.
"В связи с изменением направления ветра не исключается вероятность выпадения вулканического пепла в Быстринском, Мильковском, Тигильском, Елизовском районах и Петропавловске-Камчатском", - говорится в сообщении регионального управления МЧС.
Шивелуч находится на расстоянии 440 км от Петропавловска-Камчатского и является одним из самых крупных и самым северным действующим вулканом полуострова.
Ученые прогнозировали мощное извержение Шивелуча за много месяцев до его начала.
В декабре прошлого года специалисты геофизической службы РАН на Камчатке отмечали высокую активность вулкана. Уже тогда практически постоянно со склонов сопки сходили небольшие обвальные лавины, а крупные - приблизительно раз в час. Кроме того, вулкан периодически выбрасывал пепел на высоту в несколько тысяч метров.
Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:
Подпишитесь на нашу рассылку "Контекст": она поможет вам разобраться в событиях.