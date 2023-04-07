Обвиняемым в поджоге мэрии в Челябинской области запросили рекордный срок - по 19 лет колонии
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Прокуратура запросила по 19 лет заключения 28-летнему Роману Насрыеву и 37-летнему Алексею Нуриеву, обвиняемым по нескольким террористическим статьям Уголовного кодекса за поджог администрации города Бакал в Челябинской области, в здании которой также располагался военно-учетный стол. На данный момент это самый большой запрошенный срок по подобным делам.
Роман Насрыев - сержант полиции, с конца 2016 года он работал водителем в Росгвардии, а Алексей Нуриев служил в МЧС. Они дружили много лет и оба играли в рок-группе Room32.
По версии следствия, в ночь на 11 октября прошлого года Насрыев и Нуриев, выступая против вторжения России в Украину, разбили окно на первом этаже здания администрации Бакала, где располагался военно-учетный стол, и бросили туда несколько бутылок с "коктейлем Молотова". В результате произошло возгорание, которое еще до приезда пожарных сумел ликвидировать сторож.
В ту же ночь мужчин задержали сотрудники челябинского управления ФСБ совместно с местной полицией.
Изначально в отношении них возбудили дело об умышленном повреждении имущества (часть 2 статьи 167 УК), но потом обвинение переквалифицировали на совершение теракта группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 205 УК, предполагает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы).
Позже следователи ФСБ добавили к этому также обвинение в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, которая предполагает наказание от 15 лет колонии до пожизненного заключения. Такое обвинение им добавили из-за обнаруженных в их телефонах видео, на которых они тренировались поджигать бутылки.
Позиция подсудимых
Обвиняемые не отрицали факт совершения поджога, но не были согласны с квалификацией обвинения по террористическим статьям.
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Конец истории Подкаст
Нуриев в своих показаниях на суде назвал их эксперименты с "коктейлями Молотова", которые следствие посчитало прохождением обучения в террористических целях, "простым мальчишеством".
По его словам, они с Насрыевым начали этим заниматься еще до объявления в России частичной мобилизации, и на момент съемок видео с "испытаниями" не думали о том, чтобы поджечь какое-то здание. "Просто было интересно, как их ["коктейли Молотова"] изготавливать", - объяснил он.
"Я никакого обучения террористической деятельности не проходил. Думаю, что для того, чтобы бросить бутылку, не требуется какого-либо обучения. Мы не собирались совершать никакие террористические акты, а потому нам незачем было этому учиться", - говорил Насрыев, отмечая, что во время испытаний они кидали бутылки в камни.
И Насрыев, и Нуриев не отрицают, что негативно относились к вторжению России в Украину и к решению российских властей об объявлении в стране частичной мобилизации. При этом, по словам Насрыева, он не хотел дестабилизировать деятельность органов власти или воздействовать на них, как считает следствие, и осознавал, что поджог здания не приведет к каким-либо существенным изменениям в действиях властей.
"Для меня очевидно, что подобными своими действиями я не мог прекратить мобилизацию и СВО, либо заставить органы власти сделать это. Это ясно, думаю, для всех. Это невозможно сделать подобными действиями", - говорил он.
"Своей акцией я хотел показать, что в нашем городе тоже есть несогласные с мобилизацией и СВО, и не более того", - говорил в своих показаниях Насрыев.
"Я не являюсь сторонником военных действий, так как погибают люди", - говорил Нуриев, но при этом добавлял: "Я никогда не поддерживал власти Украины, так как они вели боевые действия в Донбассе и Луганске, где погибали мирные жители".
Нуриев тоже говорил, что у них не было плана поджечь расположенный в здании администрации военно-учетный стол. По его словам, он заранее знал, что стол расположен не в той части здания, куда они бросили бутылки.
Как рассказали оба подсудимых, они выбрали для поджога ночное время, потому что думали, что ночью в здании не будет людей, и не знали, что там на тот момент находился сторож.
Адвокат Насрыева отказался от комментариев Би-би-си. С адвокатом Нуриева Би-би-си связаться не удалось.
Поджоги военкоматов в России
По словам Насрыева, он знал, что после вторжения России в Украину в разных российских регионах начали поджигать военкоматы, но считал, что за такие преступления назначают "незначительные наказания".
Изначально силовики в разных регионах действительно заводили по фактам поджогов дела о хулиганстве или порче имущества (именно по этой статье сначала обвинили и Насрыева с Нуриевым). Однако позже фигурантам дел о поджогах военкоматов и зданий административных или силовых структур стали переквалифицировать обвинение на терроризм.
Первый приговор по статье о теракте за поджог военкомата российский суд вынес в конце января этого года. Житель Нижневартовска Владислав Борисенко получил 12 лет колонии строгого режима. Его дело рассматривал Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге. В нем же сейчас рассматривают дело Насрыева и Нуриева.