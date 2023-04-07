Обвиняемым в поджоге мэрии в Челябинской области запросили рекордный срок - по 19 лет колонии

час назад

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Автор фото, Room 32/vk.com Подпись к фото, 37-летний Алексей Нуриев служил в МЧС и играл в рок-группе

Прокуратура запросила по 19 лет заключения 28-летнему Роману Насрыеву и 37-летнему Алексею Нуриеву, обвиняемым по нескольким террористическим статьям Уголовного кодекса за поджог администрации города Бакал в Челябинской области, в здании которой также располагался военно-учетный стол. На данный момент это самый большой запрошенный срок по подобным делам.

Роман Насрыев - сержант полиции, с конца 2016 года он работал водителем в Росгвардии, а Алексей Нуриев служил в МЧС. Они дружили много лет и оба играли в рок-группе Room32.

По версии следствия, в ночь на 11 октября прошлого года Насрыев и Нуриев, выступая против вторжения России в Украину, разбили окно на первом этаже здания администрации Бакала, где располагался военно-учетный стол, и бросили туда несколько бутылок с "коктейлем Молотова". В результате произошло возгорание, которое еще до приезда пожарных сумел ликвидировать сторож.

В ту же ночь мужчин задержали сотрудники челябинского управления ФСБ совместно с местной полицией.

Изначально в отношении них возбудили дело об умышленном повреждении имущества (часть 2 статьи 167 УК), но потом обвинение переквалифицировали на совершение теракта группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 205 УК, предполагает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы).

Позже следователи ФСБ добавили к этому также обвинение в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, которая предполагает наказание от 15 лет колонии до пожизненного заключения. Такое обвинение им добавили из-за обнаруженных в их телефонах видео, на которых они тренировались поджигать бутылки.

Позиция подсудимых

Обвиняемые не отрицали факт совершения поджога, но не были согласны с квалификацией обвинения по террористическим статьям.

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Нуриев в своих показаниях на суде назвал их эксперименты с "коктейлями Молотова", которые следствие посчитало прохождением обучения в террористических целях, "простым мальчишеством".

По его словам, они с Насрыевым начали этим заниматься еще до объявления в России частичной мобилизации, и на момент съемок видео с "испытаниями" не думали о том, чтобы поджечь какое-то здание. "Просто было интересно, как их ["коктейли Молотова"] изготавливать", - объяснил он.

"Я никакого обучения террористической деятельности не проходил. Думаю, что для того, чтобы бросить бутылку, не требуется какого-либо обучения. Мы не собирались совершать никакие террористические акты, а потому нам незачем было этому учиться", - говорил Насрыев, отмечая, что во время испытаний они кидали бутылки в камни.

И Насрыев, и Нуриев не отрицают, что негативно относились к вторжению России в Украину и к решению российских властей об объявлении в стране частичной мобилизации. При этом, по словам Насрыева, он не хотел дестабилизировать деятельность органов власти или воздействовать на них, как считает следствие, и осознавал, что поджог здания не приведет к каким-либо существенным изменениям в действиях властей.

"Для меня очевидно, что подобными своими действиями я не мог прекратить мобилизацию и СВО, либо заставить органы власти сделать это. Это ясно, думаю, для всех. Это невозможно сделать подобными действиями", - говорил он.

"Своей акцией я хотел показать, что в нашем городе тоже есть несогласные с мобилизацией и СВО, и не более того", - говорил в своих показаниях Насрыев.

"Я не являюсь сторонником военных действий, так как погибают люди", - говорил Нуриев, но при этом добавлял: "Я никогда не поддерживал власти Украины, так как они вели боевые действия в Донбассе и Луганске, где погибали мирные жители".

Нуриев тоже говорил, что у них не было плана поджечь расположенный в здании администрации военно-учетный стол. По его словам, он заранее знал, что стол расположен не в той части здания, куда они бросили бутылки.

Как рассказали оба подсудимых, они выбрали для поджога ночное время, потому что думали, что ночью в здании не будет людей, и не знали, что там на тот момент находился сторож.

Адвокат Насрыева отказался от комментариев Би-би-си. С адвокатом Нуриева Би-би-си связаться не удалось.

Поджоги военкоматов в России

По словам Насрыева, он знал, что после вторжения России в Украину в разных российских регионах начали поджигать военкоматы, но считал, что за такие преступления назначают "незначительные наказания".

Изначально силовики в разных регионах действительно заводили по фактам поджогов дела о хулиганстве или порче имущества (именно по этой статье сначала обвинили и Насрыева с Нуриевым). Однако позже фигурантам дел о поджогах военкоматов и зданий административных или силовых структур стали переквалифицировать обвинение на терроризм.