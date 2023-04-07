На территории Испании наркотики употребляли еще 3 тыс. лет назад

23 минуты назад

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Автор фото, P Witte Подпись к фото, Ученые протестировали пряди волос, захороненные с помощью особого ритуала

Люди могли употреблять галлюциногенные наркотики еще три тысячи лет назад, считают испанские ученые. Доказательства этого были обнаружены в пещере на острове Менорка в Средиземном море, которую активно использовали для ритуалов в доисторические времена.

Речь идет об образцах волос, найденных в потайном помещении пещеры Эс Карриткс на юго-западе острова, содержащей около 200 древних могил.

Ученые считают, что захоронения проводились в этой пещере на протяжении 600 лет, вплоть до 800 года до нашей эры.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, протестировали найденные пряди, и результаты их анализа показали, что хозяева волос употребляли наркотики, полученные из растений.

Это самые ранние прямые свидетельства употребления наркотиков на территории Европы.

Остров Менорка расположен рядом с Майоркой и входит в группу Балеарских островов, принадлежащих Испании.

В описании своего исследования учение объясняют, что в последние 300 лет использования пещеры захоронение людей там проходило с соблюдением особого ритуала.

У усопших отрезали прядь волос, окрашивали ее в красный цвет и помещали в цилиндрический контейнер, сделанный из дерева или рогов животных.

Автор фото, Consell Insular de Menorca Подпись к фото, На крышках контейнеров с волосами были узоры в форме спиралей

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Большинство контейнеров с волосами находились в основном погребальном помещении пещеры, рядом с телами умерших. Однако пять из них были обнаружены отдельно, в небольшом пространстве в глубине пещеры, остававшемся запечатанным вплоть до недавнего времени.

Ученые предполагают, что эти несколько прядей могли принадлежать шаманам, проводившим погребальные и прочие ритуалы.

Анализ этих волос показал, что их обладатели принимали три потенциально сильных психоактивных вещества: атропин, скополамин и эфедрин.

Исследователи также отмечают, что на крышках контейнеров с этими прядями были узоры в форме спиралей. По их мнению, это может указывать на то, что умерший человек находился в состоянии измененного сознания под действием галлюциногенов.