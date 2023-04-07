На Западном берегу Иордана убиты две сестры из Британии с израильским гражданством

50 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Израильские медики и полиция на месте происшествия на Западном берегу, у перекрестка Хамра

На оккупированном Западном берегу реки Иордан убиты две сестры британского происхождения, а их мать ранена.

Они находились в машине, которая разбилась после обстрела возле перекрестка Хамра, на севере долины реки Иордан.

Мэр поселка Эфрат сообщил, что сестры, которым было чуть больше 20 лет, и их 48-летняя мать жили там и были иммигрантами из Великобритании с двойным гражданством.

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что опечалено этой новостью.

"Мы опечалены известием о гибели двух британо-израильских граждан и серьезных травмах, полученных третьим лицом", - говорится в заявлении.

Израильские военные заявили, что их силы блокируют дороги в этом районе и "начали преследование террористов".

Стрельба произошла через несколько часов после того, как израильская авиация нанесла авиаудары по южному Ливану и сектору Газа.

Военные заявили, что это было сделано в отместку за мощнейший за 17 лет ракетный обстрел Израиля из Ливана, ответственность за который они возложили на палестинскую военизированную группировку ХАМАС.

Ракетный обстрел последовал за двумя ночными рейдами израильской полиции в мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме, что вызвало гнев в регионе.

Автор фото, Magen David Adom Подпись к фото, Пострадавшую женщину доставили в больницу на вертолете

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Израильские военные заявили, что об инциденте, произошедшим в пятницу в долине реки Иордан, первоначально доложили как о столкновении израильского и палестинского автомобилей. Но когда прибыли военные, они обнаружили в израильской машине несколько пулевых отверстий и определили, что это было нападение.

Израильская общественная телерадиокомпания "Кан" сообщила, что было обнаружено 22 гильзы, по всей видимости, от автомата Калашникова.

Медик-волонтер из службы скорой помощи United Hatzalah сказал, что по прибытии на место происшествия он обнаружил трех пострадавших в критическом состоянии.

"Вместе с другими спасателями я делал искусственное дыхание и массаж сердца, пытаясь спасти их, - сказал Одед Шаббат. - Одна пострадавшая была доставлена на вертолете в больницу".

Местный совет Эфрата сообщил в фейсбуке, что пострадавшими были мать и две ее дочери, которые жили в поселении на Западном берегу к югу от Иерусалима.

Мэр Эфрата Одед Ревиви сказал, что семья была иммигрантами из Великобритании, из Лондона, и что они ехали на отдых в Тиберий, расположенный на берегу Галилейского моря, когда произошло нападение.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Место нападения на Западном берегу, у перекрестка Хамра

Израильские СМИ также цитируют Ревиви, который сказал, что отец сестер ехал впереди них на другой машине в момент нападения. Сообщается, что он развернулся и прибыл на место происшествия, где пострадавшим уже оказывали помощь медики.

Глава Центрального командования израильских вооруженных сил, которое курирует Западный берег, назвал это нападение "чрезвычайно жестоким террористическим актом" и пообещал найти виновных.

"Мы усиливаем присутствие во всех секторах. Мы не смогли предотвратить это нападение, но мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить новые нападения", - добавил генерал-майор Иегуда Фукс.

Тем временем глава израильской полиции Коби Шабтай призвал всех израильтян, имеющих лицензии на огнестрельное оружие, начать носить с собой оружие.

"Это смертоносное нападение напоминает нам, насколько актуальна угроза терроризма в его различных формах", - сказал он.

Группировка ХАМАС не взяла на себя ответственность за стрельбу на Западном берегу, но назвала это "естественным ответом на продолжающиеся преступления [Израиля] против мечети Аль-Акса и его варварскую агрессию против Ливана и непоколебимой Газы".

Эскалация

Обстрел Израиля произошел на следующий день после того, как израильская полиция вступила в столкновения с десятками палестинцев у мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, более 350 человек было задержано.

Столкновения в восточном Иерусалиме, аннексированном Израилем, начались после того, как группа палестинских верующих забаррикадировалась в мечети после молитвы в Рамадан. Как сообщается, палестинцы были убеждены, что еврейские верующие якобы хотят принести в жертву козленка на Храмовой горе на праздник Песах.

Израиль в ответ на ракеты в ночь на пятницу ударил по сектору Газа и Ливану.

Миротворческие силы ООН на юге Ливана опубликовали заявление, в котором охарактеризовали ситуацию как чрезвычайно серьезную и призвали все стороны конфликта к сдержанности.

С начала этого года участились вспышки насилия между Израилем и палестинцами.

Израильские силы убили более 90 палестинцев - боевиков и мирных жителей. Если подтвердится, что те, кто стрелял в пятницу, были палестинцами, то 17 израильтян и один украинец - все гражданские лица, за исключением офицера израильской военизированной полиции - были убиты в результате нападения палестинцев.

Наезд на пешеходов в Тель-Авиве

В пятницу вечером в Тель-Авиве водитель автомобиля совершил наезд на пешеходов, в результате чего один человек погиб, семеро семеро ранены, двое в тяжелом состоянии. По некоторым сообщениям, погибший - турист из Италии.

Совершивший наезд водитель был застрелен сотрудником полиции.

МИД Израиля назвал случившееся терактом. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение полиции и армии о мобилизации резервистов.

На кадрах с места происшествия видна перевернутая машина, рядом с ней находятся сотрудники экстренных служб.