Юридическая война из-за таблеток для аборта. В США судьи за час вынесли два противоречащих друг другу решения

50 минут назад

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Назначенный бывшим президентом США Дональдом Трампом федеральный судья в Техасе в пятницу приостановил действие документа, разрешающего использование в США препарата для медикаментозного аборта - мифепристона.

Через час назначенный другим экс-президентом Бараком Обамой федеральный судья в Вашингтоне опубликовал конкурирующее постановление, согласно которому доступ к таблеткам для абортов должен сохраниться в 17 штатах (именно их представители обратились в суд).

Мифепристон был разрешен для использования в США на протяжении более чем 20 лет, чаще всего его используют для прерывания беременности.

Поскольку два судебных постановления противоречат друг другу, вероятно, в итоге дело будет решаться в Верховном суде.

"Психологические эффекты" препарата

В 67-страничном заключении судья Мэтью Касмарик в Амарилло, штат Техас, приостановил действие разрешения, выданного FDA (Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств) на препарат мифепристон. Постановление вступит в силу только через семь дней, чтобы у правительства была возможность его оспорить.

Министерство юстиции США уже подтвердило, что намерено подать апелляцию на это решение.

Решение судьи Касмарика может не только ограничить доступ к препарату для миллионов женщин в США, но и ставит под угрозу всю американскую систему регулирования медикаментов.

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В прошлом году Верховный суд ликвидировал конституционную защиту права на аборт, что привело к волне запретов на прерывание беременности, вводимых властями отдельных штатов.В иске, который рассматривал Касмарик, противники абортов утверждали, что безопасность мифепристона никогда не изучалась должным образом.

В своем постановлении судья заявил, что одобрение препарата FDA нарушило федеральные правила, разрешающие ускоренное одобрение некоторых лекарств (ведомство потратило четыре года на изучение мифепристона, прежде чем он был одобрен в 2000 году).

Судья также заявил, что FDA не приняло во внимание "психологические эффекты" от применения мифепристона и показатели его безопасности. "Неспособность FDA [учесть эти факторы] не следует упускать из виду или преуменьшать", - говорится в заключении. (FDA, Американский колледж акушеров и гинекологов (ACOG) и другие медицинские организации убеждены, что мифепристон безопасен для использования).

Атака на права женщин и на рынок лекарств

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Эллисон Уилан, доцент юридического колледжа Университета штата Джорджия, которая подала юридическую справку в пользу решения FDA о допуске препарата на рынок, отмечает, что в документе используется термин "нерожденный человек", а не "плод".

"Он [Касмарик] специально выбирал исследования для цитирования, чтобы обосновать свои выводы о вреде и небезопасности абортов, не цитируя множество исследований, которые опровергают эти выводы", - подчеркивает она.Президент США Джо Байден назвал решение судьи в Техасе идеологической атакой на права и свободы женщин.

"Суд […] подменил своим заключением решение FDA, экспертного агентства, которое выдает разрешения на лекарства, - сказал он. - Если это постановление останется в силе, то практически ни один медикамент, одобренный FDA, не будет защищен от подобных политических и идеологических нападок".

Президент влиятельной Американской медицинской ассоциации Джек Резнек заявил, что "безрассудно и опасно" позволять судьям вмешиваться в деятельность FDA.

Консервативная христианская правозащитная группа Alliance Defending Freedom, которая представляла интересы истцов в судебном процессе, назвала решение Техаса "значительной победой" для женщин и врачей.Президент другой группы противников абортов "Марш за жизнь" Жанна Манчини назвала решение "большим шагом вперед для женщин и девочек".

Однако через час после решения Техаса другой федеральный судья, на этот раз в штате Вашингтон, издал конкурирующее 31-страничное судебное постановление по другому делу, решив, что FDA должен обеспечить доступ к препарату в штатах, управляемых подавшими иск демократами.

Судья Томас О. Райс частично удовлетворил иск представителей 17 штатов и округа Колумбия, требовавших расширения доступа к мифепристону. Райс не стал одобрять дополнительные меры по увеличению доступности препарата, однако запретил FDA вводить новые ограничения на доступ к препарату в штатах, подавших иск.

Генеральный прокурор Вашингтона Боб Фергюсон назвал это решение "огромной победой".

Доцент школы права университета Питтсбурга Грир Донли подтвердила агентству Reuters наличие "явного прямого конфликта" между решениями судов в Техасе и Вашингтоне, разрешить который может Верховный суд.

Запас мифепристона

Мифепристон, являющийся частью двухкомпонентной схемы медикаментозного аборта, прерывает беременность, в то время как второй препарат, мизопростол, опорожняет матку.

Изначально он был одобрен для абортов у пациенток со сроком беременности до семи недель. В 2016 году этот срок был увеличен до 10 недель. Мифепристон также используется для лечения женщин, перенесших выкидыш.