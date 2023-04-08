Утечки секретных документов Пентагона об Украине: что известно

55 минут назад

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Автор фото, Reuters

В пятницу в соцсетях появилась новая порция американских секретных документов, на этот раз касающихся не только Украины, но также Ближнего Востока и Китая. Об этом сообщила газета New York Times. Днем ранее издание обнаружило первую утечку: снимков предполагаемых документов Пентагона и НАТО, касавшихся подготовки украинского наступления.

Украинская сторона назвала обнаруженные в четверг документы подделкой. Пентагон выпустил заявление о том, что ведомство "изучает эти сообщения".

Что касается последовавшей за этим пятничной утечки (доступ к NYT по подписке), то, по данным аналитиков NYT, речь идет о более 100 секретных документов по американской нацбезопасности в отношении Украины, Ближнего Востока и Китая.

Масштаб утечки наряду с секретностью самих документов потенциально может причинить огромный ущерб, сказали изданию американские чиновники.

"Кошмар для Пяти глаз"

В комментарии газете высокопоставленный сотрудник разведки назвал ее "кошмаром для "Пяти глаз", имея в виду альянс стран, активно обменивающихся разведданными (США, Британия, Австралия, Новая Зеландия и Канада).

Как пишет NYT, один из документов, опубликованных на анонимном форуме 4chan, включает в себя карту, на которой виден ход боевых действий в украинском Бахмуте. Другой включал оценку возможностей ПВО Украины. Еще один имел пометку о том, что он секретный, и им нельзя делиться с иностранными государствами.

В новой порции слитых документов есть также конфиденциальные материалы с брифингов, касающиеся Китая, Индо-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и угрозы терроризма.

Один из чиновников рассказал NYT, что, скорее всего, утечка произошла не со стороны Украины, поскольку к некоторым слитым документам у Киева не было доступа.

В заявлении Пентагона в четверг говорилось, что министерство обороны изучает информацию о возможной утечке. В пятницу, когда была обнаружена новая порция документов, представители ведомства заявили, что им нечего добавить.

Однако в частном порядке сотрудники нескольких органов, отвечающих за национальную безопасность, признали и то, что власти в спешке ищут источник утечки, и опасения, что слитых документов будет еще больше.

Что было в первой порции слитых документов

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Первая порция документов была посвящена планам США и НАТО по содействию подготовке армии Украины перед контрнаступлением на российскую армию, напавшую на территорию Украины.

Эти материалы были датированы не позднее 1 марта, что, как отметили эксперты, ставило под сомнение их актуальность.

В этих документах не говорится о дате и месте грядущего наступления. Но в них содержится информация о том, сколько бригад Украины планирует подготовить к наступлению и какое количество техники они получат. В них также есть такие сведения, как ежедневный расход боеприпасов к HIMARS.

Они также были отредактированы, чтобы приуменьшить число российских потерь, и преувеличить число украинских, считают собеседники NYT и агентства Reuters среди американских чиновников.

О том, что документы могли подвергнуться изменению, говорит тот факт, что на одном из слайдов российские потери убитыми оцениваются в 16-17 тысяч, а украинские - 71,5 тысяч, пишет газета. Оценка российских потерь выглядит неправдопобно заниженной: еще 17 марта Би-би-си по открытым источникам знала имена 17375 человек (а 3 марта - 16071).

Реальное количество погибших заведомо выше, а западные официальные лица называли цифры в несколько раз больше.

Эта фальсификация, таким образом, может указывать на попытку дезинформации в интересах России; утекшие документы появлялись в пророссийских каналах.

Агентство Reuters со ссылкой на трех американских чиновников, также отмечает, что Россия или пророссийские элементы, вероятно, стоят за этой утечкой.

Издание New York Times назвало ее "первым прорывом российской разведки с начала войны".

При этом в Украине документы назвали подделкой. "Это фотошоп и "виртуальные псевдосливы". Москве слишком хочется сорвать украинское контрнаступление. Но настоящие планы россияне увидят на поле. Скоро", - заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

ISW: среди пропагандистов сохраняется страх перед контрнаступлением

Комментируя эту утечку документов, американский Институт изучения войны (ISW) приводит свой анализ реакции на нее в России - точнее, со стороны российских пропагандистов и Z-блогеров.