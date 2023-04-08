Китай отрабатывает окружение Тайваня. Армия КНР проводит учения вокруг острова

час назад

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Автор фото, Reuters

Китай начал трехдневные военные учения около Тайваня, во время которых его вооруженные силы отрабатывают операцию по окружению острова. Власти Китая называют эти учения "строгим предупреждением" Тайваню после визита тайваньского президента Цай Инвэнь в США.

По данным властей Тайваня, 71 китайский военный самолет в субботу пересек серединную линию, разделяющую Тайваньский пролив. Кроме того, у этой линии, не имеющей официального статуса границы, к 16:00 по местному времени (11:00 по Москве) находилось несколько китайских военных кораблей.

Китайские государственные СМИ сообщают, что во время учений "будут одновременно организованы патрулирования и продвижения вокруг острова Тайвань для отработки полного окружения и сдерживания".

Пекин сообщает, что в учениях принимает участие "артиллерия дальнего радиуса действия, корабли-миноносцы, ракетные катера, истребители ВВС, бомбардировщики, средства радиоэлектронной борьбы и заправщики".

Пекин объявил о трехдневных учениях сразу после поездки Цай Инвэнь в США, где она в среду встречалась со спикером Палаты представителей Сената Кевином Маккарти.

А начались учения буквально через несколько часов после того, как в самом Китае побывали президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"КНР специально создала напряжение в Тайваньском проливе, что… негативно влияет на безопасность и экономическое развитие международного сообщества", - заявил представитель министерства обороны Тайваня.

В министерстве также заявили, что ответ армии Тайваня на происходящее будет спокойным, рациональным и серьезным. "Она будет стоять на страже и наблюдать за учениями Китая, защищая суверенитет государства национальную безопасность и не допуская эскалации разногласий", - заявили тайваньские власти.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Цай и Маккарти встретились в Калифорнии

Национальное телевидение Китая показало наложенные на военный марш кадры с военными кораблями и заправляющимися в воздухе военными самолетами.

Власти Китая считают Тайвань своей отколовшейся провинцией, и встречи между его официальными лицами с высокопоставленными представителями США всякий раз вызывают раздраженную реакцию Пекина.

По мнению Китая, такие встречи (особенно когда кто-то из американских чиновников приезжает на Тайвань) демонстрируют, что Вашингтон поощряет сторонников независимости острова.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бывший спикер Палаты Нэнси Пелоси своим визитом в Тайбэй привела Пекин в ярость

Официально у США нет дипломатических отношений с Тайванем, но американское законодательство требует предоставлять острову средства для самообороны.

В последний раз подобные учения Китай проводил в августе, после того, как Тайвань посетила покидавшая свой пост предшественница Маккарти, спикер Конгресса США Нэнси Пелоси.

Тогда Пекин назвал приезд Пелоси крайне провокационным шагом.

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