Киев возобновляет экспорт энергии, прерванный ударами РФ. Это свидетельство провала стратегии Москвы

34 минуты назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Многие электроподстанции, подобные этой в Харькове, были разрушены в результате российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины

Украина возобновляет экспорт электроэнергии в страны Европы, прекращенный в октябре прошлого года из-за массированных ударов России по энергетической системе страны. Украинские власти и западные эксперты считают, что это свидетельство провала попыток Москвы разрушить украинскую энергетику и таким образом заставить Киев пойти на уступки.

Документы, разрешающие возобновить экспорт, подписал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Украинская энергосистема уже почти два месяца работает без ограничений потребителей, с запасом мощности. Этого результата мы добились благодаря титанической работе энергетиков, наших международных партнеров, которые помогали в восстановлении системы. Самая сложная зима пройдена", - заявил министр.

Учитывая избыток электричества в украинской энергетической системе, возобновление экспорта, по мнению Галущенко, "позволит привлечь дополнительный финансовый ресурс", чтобы восстановить уничтоженную и поврежденную инфраструктуру.

Он подчеркнул, что приоритет - обеспечение украинских потребителей, поэтому Украина будет продавать только излишки.

В министерстве энергетики напомнили, что с тех пор, как Украина присоединилась к европейской энергетической системе, она экспортировала электроэнергию в Молдову и страны ЕС. С июня по октябрь 2022 года было продано 2,6 млрд киловатт/часов. Тогда Украина заработала на этом около 5 млрд гривен (около 137 млн долларов США).

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С сентября 2022 года Россия проводила системную кампанию по уничтожению украинской энергетической системы. Она регулярно наносила массированные ракетные удары по инфраструктуре по всей территории Украины, для нападений на энергетические объекты также использовались боевые беспилотники иранского производства.

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Россия за время войны выпустила в общей сложности более двенадцати сотен ракет и беспилотников по ключевым украинским энергетическим объектам, уточнили в министерстве энергетики Украины.

В октябре Украине пришлось прекратить экспорт электроэнергии в Европу, осенью перебои с электроснабжением для населения стали регулярными, а в ноябре Украина пережила первое в истории полное отключение электричества.

Как отмечали эксперты, расчет России заключался в том, что из-за невыносимых условий жизни зимой украинское общество будет более склонно к уступкам ради завершения войны.

В ответ Запад согласился предоставить Украине мощные системы ПВО и предоставлял комплектующие для восстановления энергосистемы Украины.

Кроме того, интенсивность и регулярность ударов по украинской инфраструктуре в последние месяцы резко снизилась. А их последствия для украинской энергетики стали менее чувствительными.

Некоторые эксперты связывают это с истекающим запасом ракет у вооруженных сил России и эффективной работой украинских сил ПВО, которые, как правило, сбивают большую часть ракет и беспилотников.

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В последнем отчете британской военной разведки о ситуации на войне сказано, что план России по уничтожению украинской энергетики провалился. "Российская кампания, направленная на причинение серьезного ущерба объединенной энергосистеме Украины зимой 2022-23 годов, вероятнее всего, провалилась", - считают аналитики.

В начале апреля украинский Forbes подсчитал, что Россия выпустила по Украине около 5 тыс. ракет общей стоимостью 16 млрд долларов.

Для сравнения, для бомбардировки Ирака в 2003 году США использовали ракет примерно на 1 млрд долларов и примерно столько же - в 1991 году во время проведения операции "Буря в пустыне".

На борьбу против "Исламского государства" (организация признана террористической и запрещена в России и других странах мира) в Сирии и Ираке США тратили около 10 млн долларов в день на ракетные и авиационные удары. Это в четыре раза меньше средних расходов РФ, говорится в подсчетах издания.