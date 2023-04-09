Последний прокурор Нюрнбергского процесса Бен Ференц умер в США в возрасте 103 лет

48 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images

Бен Ференц, последний остававшийся в живых прокурор Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками, умер в возрасте 103 лет.

К моменту завершения процесса, отправившего за решетку и на виселицу несколько десятков нацистских преступников, Ференцу было всего 27 лет.

Ференц скончался во сне в пятницу вечером в доме престарелых в Бойнтон-Бич во Флориде.

Музей Холокоста США подтвердил его смерть, заявив, что мир потерял "лидера в поиске справедливости для жертв геноцида".

Ференц родился в румынской Трансильвании в 1920 году. Спасаясь от растущей волны антисемитизма, его семья вскоре эмигрировала в США и позже поселилась в Нью-Йорке.

После окончания Гарвардской юридической школы в 1943 году он поступил на службу в армию США и участвовал в высадке союзников в Нормандии и в Арденнской операции. Ференц дослужился до звания сержанта и в конце войны присоединился к группе, которой было поручено расследовать и собирать доказательства нацистских военных преступлений.

Группа находилась в составе американской армии в Германии и посещала концентрационные лагеря по мере их освобождения, документируя условия в них и опрашивая выживших.

Позднее Ференц рассказывал, что находил трупы, "сваленные в кучу, как хворост", и "беспомощные скелеты, больные диареей, дизентерией, тифом, туберкулезом, пневмонией и другими болезнями, корчившиеся в своих койках, изъеденных вшами, или просто на земле с глазами, молящими о помощи".

Он описал Бухенвальд - один из крупнейших лагерей на территории Германии - как "чертог неописуемых ужасов".

"Меня неизгладимо травмировал опыт работы в качестве следователя по военным преступлениям в нацистских лагерях уничтожения, - писал он. - Я до сих пор стараюсь не говорить и не думать об этих подробностях".

"Даже сегодня, закрывая глаза, я вижу смертоносное видение, которое никогда не смогу забыть - крематории пылают огнем горящей плоти, груды сложенных истощенных трупов, которые ждут сожжения. Я заглянул в ад", - вспоминал он.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

После войны Ференц вернулся в Нью-Йорк, чтобы заниматься юридической практикой, но вскоре его привлекли к судебному преследованию нацистов на Нюрнбергском процессе, несмотря на отсутствие опыта участия в подобных процессах.

Молодой американский юрист был направлен в Нюрнберг для сбора доказательств по одному из 12 вторичных процессов, рассматривавших акты геноцида, совершенные войсками СС.

Он стал главным обвинителем на процессе над членами "айнзацгруппен" - эскадронов смерти СС, которые действовали на территории оккупированной нацистами Восточной Европы и, по оценкам, убили более миллиона человек.

По его словам, на главном процессе в Нюрнберге над главарями нацистского режима было всего 22 обвиняемых, хотя у прокуроров имелся список в 3 тысячи человек, которые участвовали в массовых убийствах и других военных преступлениях.

Однако всех их судить было невозможно из-за недостатка мест на скамье подсудимых. Поэтому, по словам Ференца, правосудие в Нюрнберге носило сугубо избирательный характер.

Из 22 человек, проходивших по делу, все были осуждены, причем 13 из них были приговорены к смертной казни, а четверо в итоге отправились на эшафот.

После окончания судебных процессов Ференц, свободно владевший шестью языками, включая немецкий, остался в Западной Германии и помогал еврейским организациям добиться от нового правительства выплаты репараций.

В последние годы жизни он стал профессором международного права и выступал за создание международного суда, который мог бы преследовать лидеров правительств, уличенных в совершении военных преступлений, и написал несколько книг на эту тему.

В итоге Международный уголовный суд был создан в Гааге в 2002 году, однако в связи с тем, что ряд крупных стран, в том числе США, Россия и Китай, не признали его юрисдикцию, его эффективность вряд ли можно считать идеальной.

У Ференца остались сын и три дочери. Его жена - подруга детства Гертруда Фрид - умерла в 2019 году.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: