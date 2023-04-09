Христиане западной традиции празднуют Пасху, у православных - Вербное воскресенье
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В воскресенье христиане западной традиции отмечают Пасху - праздник Воскресения Христова.
Папа римский Франциск отслужил мессу в базилике Святого Петра в Ватикане. 86-летний понтифик, перенесший на днях простуду, выразил глубокую озабоченность эскалацией напряженности между израильтянами и палестинцами и призвал международное сообщество как можно скорее остановить войну в Украине.
Обращаясь с молитвой ко Христу, папа сказал: "Помоги возлюбленному украинскому народу на их пути к миру и пролей пасхальный свет на народ России". Он также попросил у Бога "утешения для раненых и всех тех, кто потерял своих близких из-за этой войны, а также благополучного возвращения пленных к своим семьям".
Обращаясь к десяткам тысяч собравшихся на площади Святого Петра, он сказал, что возобновление насилия угрожает желанному климату доверия и взаимного уважения, необходимому для возобновления диалога между израильтянами и палестинцами.
Он также призвал международное сообщество стремиться к прекращению конфликтов в Украине, Сирии и других странах. Папа Франциск молился о силе для тех, кто пострадал от землетрясений в Турции и Сирии.
Духовный лидер сообщества Англиканских церквей архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби в своей пасхальной проповеди призвал не впадать в малодушие и уныние в связи с войной в Украине и ситуацией на Ближнем Востоке.
Достижение подлинного мира - это не беплодные мечтания, поскольку жизнь торжествует над смертью, а свет - над тьмой, сказал Уэлби, обращаясь к собравшимся на праздничную службу в Кентерберийском соборе.
"Может показаться, что жестокие и деспотичные лидеры становятся лишь могущественней, однако они сгинут - сила Воскресения бесконечно могущественней их, - заверил архиепископ Уэлби. - Даже в наши времена, когда мы окружены страхами, даже злом, мы знаем, что те, кто притесняет и подчиняет себе других, испытает на себе божественное правосудие".
Пасхальные службы и приуроченные к празднику торжества проходят в это воскресенье по всему миру - как на Западе, так и среди некоторых восточных церквей, придерживающихся григорианской пасхалии.
На западе Украины Пасху празднуют католики и прихожане Украинской греко-католической церкви.
Служба пасхального бдения прошла в Архикафедральном соборе Пресвятой Девы Марии (Белая церковь) в Минске. В католических церквях его проводят вечером Страстной субботы. По традиции перед храмами зажигаются костры, от которых зажигается пасха - большая свеча, символизирующая воскресение Иисуса Христа.
Сирийские католики участвуют в пасхальной мессе в церкви Аль-Зайтун в Дамаске.
Халдейские католики Ирака участвуют в пасхальной мессе в церкви Мар Тома (Святого Фомы) в Арбиле, столице автономного курдского региона на севере Ирака.
Одними из первых Пасху отпраздновали в Австралии: праздничная служба состоялась в соборе Святого Патрика в Мельбурне.
Следуя древнему религиозному ритуалу, лужичане шествуют на украшенных лошадях, поют и провозглашают Воскресение Иисуса Христа. Лужичане - это западнославянское меньшинство в восточной части Германии, недалеко от германо-польской границы.
Архидиакон-викарий Аттила Ласло ведет пасхальную вечернюю мессу в церкви Святого Михаила в Клуж-Напоке в румынской Трансильвании.
Каждую Страстную субботу перед Пасхальным воскресеньем мексиканцы готовятся к традиционному празднику "Сожжение Иуды", во время которого чучела, изображающие Иуду Искариота, политических деятелей и персонажей поп-культуры, сжигаются с помощью фейерверков.
Король Великобритании Карл III вместе с членами королевской семьи принял участие в своей первой пасхальной службе в качестве монарха.
В рамках празднования Пасхи в соборе Флоренции архиепископ поджигает телегу, наполненную фейерверками и другой пиротехникой, во время мероприятия, известного как Scoppio del Carro.
Православные христиане сегодня отмечают Вербное воскресенье, вспоминая вход Иисуса Христа в Иерусалим, знаменующий начало Страстной недели перед Пасхой.
Православная служба в Санкт-Петербурге.
Христианские паломники из Эфиопии собираются на крыше церкви Воскресения Христова (храм Гроба Господня) в Старом городе Иерусалима во время процессии Вербного воскресенья.
Ливанские православные христиане присоединились к традиционной процессии в Вербное воскресенье перед собором Святого Георгия в центре Бейрута.
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