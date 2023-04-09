Российские войска ночью обстреляли Запорожье. Погибли отец и дочь

40 минут назад

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Автор фото, t.me/kurtievofficial

В ночь на воскресенье 9 апреля Россия снова обстреляла Запорожье. В результате обстрела города погибли два человека - 50-летний мужчина и его 11-летняя дочь, сообщил глава областной администрации Юрий Малашко.

Две ракеты попали в частный сектор города.

В результате обстрела жилой дом, где спала семья, разрушился и начался пожар. Взрывной волной повреждены соседних дома.

Автор фото, ДСНС

Спасатели, которые приехали на место обстрела, смогли достать из-под завалов 46-летнюю женщину - мать погибшего ребенка. Они нашли тела девочки и отца.

Служба чрезвычайных ситуаций опубликовали видео, как из руин достают женщину в пижаме. Ее на носилках забирают в скорую.

Старшая дочь семьи была в гостях и потому осталась жива.

Автор фото, ДСНС

Спасатели работали всю ночь. Утром разбор завалов завершили.

По официальной информации ювенальных прокуроров Украины, с момента российского вторжения погибло 468 украинских детей, более 947 получили ранения.

Представитель российских оккупационных властей части Запорожской области Владимир Рогов подтвердил информацию об ударах по Запорожью.

"В Запорожье громко! [...] [Взрывы] были слышны в разных районах города, но громче всего - в Заводском и Шевченковском", - написал он в своем телеграм-канале.

Автор фото, t.me/zoda_gov_u