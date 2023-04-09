Британские студенты признались, что писали работы с помощью ChatGPT

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Университет Кардиффа заявил, что знает о том, что студенты пользуются ИИ, и собирается ужесточать правила

Студенты университета Кардифа признались, что писали научные эссе курсовые работы, так называемые, эссе, с помощью программы искусственного интеллекта (ИИ) ChatGPT.

Более того, ИИ оказался академически состоятельным, поскольку некоторые работы, написанные с его помощью, получили высший балл.

ChatGPT, или генеративный предварительно обученный трансформер, работает в диалоговом режиме и способен писать тексты и давать точные ответы на заданные вопросы.

Хотя, как убедился журналист британской газеты Guardian Алекс Херн, для того, чтобы получить разумный ответ, следует задать правильный вопрос: "Вы можете задавать вопросы так же, как другому человеку, но лучше не забывать, что вы разговариваете все-таки не с человеком. Поэтому для того, чтобы получить полезные ответы, надо правильно задавать вопрос".

Таким образом, можно похвалить студентов за то, что они сумели извлечь из ИИ максимальную пользу.

Автор фото, LIONEL BONAVENTURE Подпись к фото, Компания OpenAI выпустила ChatGPT в ноябре прошлого года

Пока администрация университета Кардиффа пересматривает правила и собирается выпустить новое руководство о том что можно и чего нельзя делать при подготовке студенческих работ, студенты проводят собственные эксперименты.

Один из них, Том (имя изменено), сдал в январе этого года две работы. Его средняя отметка за все время обучения колебалась в районе 2.1. Каждая из работ должна была быть размером в 2500 слов. Так вот, одну из них он написал с помощью ИИ, а вторую - совершенно самостоятельно.

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В результате ChatGPT заработал первую степень (сам Том никогда такой высокой отметки ни разу не получал), тогда как самостоятельная работа еле-еле дотянула до 2.1, окзавшись практически на грани с 2.2.

Университетские работы оцениваются по следующему принципу: безупречная работа, которой почти никто и никогда не пишет, достойна 100%. За любые недостатки, будь то в оформлении, изложении мыслей, ссылках на источники - проценты снимаются. Первая степень - все, что выше 70%. Высокая вторая степень (2.1)- от 60 до 70%, низкая вторая степень (2.2) от 50 до 60%. Различные университеты могут менять эти границы на два-три процента, но в целом система работает именно так.

"Я не копировал все, что выдавал мне ИИ слово в слово, - сказал Том, - но я задавал вопросы, в результате чего получал нужную информацию гораздо быстрее, чем обычно".

Он также признался, что, скорее всего, продолжит использовать ChatGPT для планирования и оформления своих работ.

В январе 2023 года Wi-Fi унверситета Кардиффа зарегистрировал 14 443 посещений сайта ChatGPT, тогда как в предыдущем месяце их не было вообще. Не исключено, что это связано с тем, что январь, как правило, является месяцем, когда приходит время сдавать итоговые работы за первый семестр.

Автор фото, Future Publishing Подпись к фото, ChatGPT работает во многих языках. Этот снимок был сделан в Шанхае в феврале этого года

Пока что руководство университета не считает, что такой всплеск числа запросов свидетельствует о нечестном поведении студентов, но в будущем намерено с ChatGPT разобраться.

"Большая часть запросов исходила от сотрудников, занимающихся научными разработками, например наша Школа компьютерных наук и информатики проявляет чисто академический интерес к исследованиям и преподаванию искусственного интеллекта", — сказали представители университета.

Однако далеко не все студенты относятся к ИИ, как к объекту экспериментов. Например, Джон (имя изменено) сказал, что пользовался ИИ для того, чтобы справиться со всеми университетскими заданиями.

"С начала декабря я пользовался им довольно много. Я думаю, что какая-то его часть есть в каждой моей работе и в каждой полученной мною отметке", - сказал он.

Джон также добавил, что ИИ стал частью его рабочего процесса и, скорее всего, останется таковым до тех пор, пока это будет возможно.

"В первый раз я дал ИИ задание сравнить одну научную теорию с другой академическим способом, и он отлично справился", - пояснил он.

Правда, ChatGPT не расставляет ссылки на академические источники, но по словам Джона, с этим у него проблем не возникло.

Одна из основных проблем, с которыми сталкиваются студенты, заключается в том, что далеко не все преподаватели умеют логично и доступно объяснять материал, особенно, если он касается маргинальных научных теорий, которые следует знать, но не обязательно использовать при написании курсовых работ.

Автор фото, FABRICE COFFRINI Подпись к фото, А вот в Швейцарии даже организовлаи специальные курсы для пользования ChatGPT для учителей средних школ

"Я также пользовался ИИ, чтобы обобщить некоторые концепции из моего курса, которые, как мне показалось, наши преподаватели не смогли толком объяснить, - пояснил Джон. - Это - прекрасный инструмент, чтобы отсечь ненужную информацию, которую можно исключить при написании работ".

По его словам, ChatGPT позволяет сэкономить по крайней мере 20% усилий и времени.

При этом важно отметить, что и Джон, и Том подчеркнули, что пользовались ИИ не для того, чтобы он писал за них работы, но для сбора материала, который они уже сами анализируют и используют.

На самом деле главный вопрос для студентов заключается в том, обвинят ли их в плагиате. В каждом университете есть собственная компьютерная программа, через которую студенты "прогоняют" все курсовые работы, и которая дает процент "плагиата". Любая работа, в которой этот процент выше 20%, дисквалифицируется автоматически.

Несмотря на то, что Джон считает, что влияние ИИ на его работу обнаружить невозможно, он все-таки опасается, что если когда-то в будущем университет решит расследовать его доступ к ChatGPT, у него могут отнять степень.

Автор фото, View Pictures Подпись к фото, Компьютерный зал в Лондонском университетя Брунеля. Здесь студентов уже предупредили, что пользоваться ИИ не стоит

Пока что Кардиффский университет заявил, что "чрезвычайно серьезно" относится к обвинениям в академических проступках, в том числе, в плагиате.

"Хотя на данный момент использование ИИ не подпадает под наши правила, в дальнейшем его неправомерное использование станет проступком, нарушающим академическую честность", - сказал представитель университета.

Однако другие университеты уже ужесточили правила.