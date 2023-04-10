Стрельба в Луисвилле, Кентукки: пять погибших

10 апреля 2023, 14:40 GMT Обновлено 49 минут назад

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Автор фото, CBS

По меньшей мере пять человек в Луисвилле (штат Кентукки на юге США) погибли в результате стрельбы, подтвердила местная полиция.

Известно, что стрелявший мертв, обстоятельства его смерти пока не ясны.

Еще шесть человек ранены и доставлены в больницы, в их числе один полицейский.

Местным жителям рекомендовано не приближаться к улице Ист-Мэйн-стрит в Луисвилле. На видео с места событий видно, как вооруженные полицейские оцепляют коммерческий объект в этом районе.

На краткой пресс-конференции полиция сообщила, что прибывшие по вызову полицейские обнаружили на месте активную стрельбу

На съемках с места событий также видно разбитые стекла и брошенные медицинские принадлежности.

На месте событий находятся также агенты ФБР, они помогают местной полиции, сообщило бюро в своем твиттере.