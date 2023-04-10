США признали журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича "неправомерно задержанным"

10 апреля 2023, 20:19 GMT Обновлено 19 минут назад

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Автор фото, WALL STREET JOURNAL Подпись к фото, Эван Гершкович был задержан сотрудниками ФСБ в Екатеринбурге 30 марта

Госдепартамент США признал журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича "неправомерно задержанным", сообщили газета и официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Журналистика - это не преступление. Мы осуждаем продолжающиеся репрессии Кремля против независимых голосов в России и его войну против правды", - говорится в заявлении Госдепа.

Внешнеполитическое ведомство США призывает Россию немедленно освободить Эвана Гершковича, а также осужденного в 2020 году по обвинению в шпионаже американца Пола Уилана, которого США тоже считают "неправомерно задержанным". Этот статус эквивалентен статусу заложника.

Журналист-международник из газеты Washington Post Джон Хадсон в твите об этом решении госсекретаря Энтони Блинкена поясняет, что признание "неправомерно задержанным" - это формальный шаг, цель которого - упростить и ускорить работу по освобождению Гершковича.

Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге в конце марта. ФСБ России утверждает, что Гершкович "занимался сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну".

В отношении Гершковича завели уголовное дело о шпионаже и перевезли в Москву, где суд арестовал его на два месяца.

После этого руководители более 30 СМИ по всему миру подписали письмо послу России в США Анатолию Антонову с требованием освободить Гершковича.

"Гершкович - журналист, а не шпион, и должен быть освобожден немедленно и безоговорочно, - говорится в письме, опубликованном Комитетом по защите журналистов (CPJ). - Необоснованный и несправедливый арест Гершковича является значительной эскалацией действий вашего правительства против прессы. Россия посылает сигнал о том, что журналистика в пределах ваших границ является уголовно наказуемой, а иностранные корреспонденты, стремящиеся вести репортажи из России, не пользуются преимуществами верховенства закона".

Письмо подписали руководители New York Times, Washington Post, BBC News, Euronews, Bloomberg, Sky News, Economist и других СМИ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что то, чем занимался в Екатеринбурге журналист WSJ, не имело отношения к журналистике.