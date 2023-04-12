"ОВД-Инфо": Алексея Москалева, отца школьницы, нарисовавшей антивоенный рисунок, экстрадировали из Беларуси в Россию

24 минуты назад

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Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как антивоенный рисунок девочки из Ефремова обернулся приютом и арестом отца

Алексея Москалева, уехавшего в Беларусь перед вынесением приговора по делу о "дискредитации армии" и там задержанного, экстрадировали в Россию, утверждает правозащитный проект "ОВД-Инфо" (в реестре "иностранных агентов"), ссылаясь на адвоката Москалева.

Об экстрадиции Москалева в Россию "ОВД-Инфо" рассказал белорусский защитник мужчины, который попытался пройти к нему в следственный изолятор в Жодино. В самом изоляторе отказались давать проекту информацию о местонахождении Москалева.

О том, что Москалев задержан в Беларуси, стало известно 30 марта. Спустя неделю российские дипломаты сообщили, что он находится в СИЗО в городе Жодино в ожидании решения об экстрадиции.

Москалева, который один воспитывал 13-летнюю дочь, судили за посты о войне в "Одноклассниках", хотя он утверждал, что не имеет отношения к указанным публикациям.

При этом в своем последнем слове он подтвердил, что отрицательно относится к "спецоперации" (так российские власти по-прежнему называют войну в Украине).

"Как можно относиться к смертям, к людям, которые погибают? Взрослые погибают, дети. Отрицательно относиться только, как еще к войне относиться. Но скатываться до того, чтобы писать негативные вещи, оскорбления… Я этого не делал", - заявил мужчина (цитата по "Медиазоне").

27 марта суд в городе Ефремове Тульской области приговорил Москалева к двум годам колонии общего режима. Самого мужчины на заседании не было, после оглашения приговора в суде заявили, что он сбежал из-под домашнего ареста.

Дело на Москалева завели в прошлом году, после того как весной его дочь Маша нарисовала в школе антивоенный рисунок. Когда Москалева поместили под домашний арест, его Машу отправили в приют.

В апреле стало известно, что Машу Москалеву забрала мать, которая не виделась с девочкой несколько лет и, как сообщала уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова, поначалу отказалась забрать дочь к себе после ареста бывшего мужа, написав заявление на ее помещение в приют.

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