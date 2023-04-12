Умер писатель Эдуард Багиров

49 минут назад

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Автор фото, t.me/bagirov Подпись к фото, Эдуарду Багирову было 47 лет

В возрасте 47 лет умер писатель и блогер Эдуард Багиров - автор романа "Гастарбайтер", участник политических скандалов.

Об этом сообщают Varlamov News и главный редактор RT Маргарита Симоньян.

"Талантливый, дерзкий, борзый даже, мужик настоящий, любящий жизнь - даже слишком, как оказалось, - ты теперь хоть поспишь, друг. А мы знаем, что будем перечитывать сегодня и какие приключения вспоминать", - написала Симоньян в своем телеграм-канале.

По информации одного из источников Varlamov News в окружении Багирова, последнюю неделю он находился в коме, "у него отказали все органы".

Багиров - писатель, публицист, автор романов "Гастарбайтер", "Любовники", "Идеалист" (известность ему принес "Гастарбайтер"). Он родился в 1975 году в Туркмении, в 1994 году переехал в Москву.

На выборах президента России в 2012 году Багиров был доверенным лицом Владимира Путина, в 2016 году писатель баллотировался в Госдуму от партии "Патриоты России" (и был частым участником ток-шоу на российских телеканалах).

В 2015 году Багиров был заочно приговорен к пяти годам лишения свободы в Молдове, где его обвинили в организации массовых беспорядков и участии в организованной преступной группе.

По версии следствия, он участвовал в написании провокационных материалов во время парламентских выборов 2009 года, после которых в Кишиневе вспыхнули протесты, получившие в СМИ название "Революция твиттера".

Багирова судили в Молдове заочно, потому что ему при скандальных обстоятельствах удалось бежать из страны, где он осенью 2011 года находился под домашним арестом. Сам он говорил, что его в багажнике машины перевезли из Кишинева через Тирасполь в Одессу, оттуда блогер по российскому паспорту вылетел в Москву.

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