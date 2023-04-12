Видео с обезглавливанием украинского военного: что известно

45 минут назад

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Автор фото, Frame from the video

18+ Внимание: текст содержит шокирующие детали убийства

В интернете появились сразу две шокирующих видеозаписи с обезглавленными военнослужащими, судя по всему, украинскими. Предположительно, жестокие убийства совершены российскими военными. Оба видео есть в открытом доступе, Би-би-си не дает на них ссылку по этическим соображениям.

На первом полутораминутном видео люди в военной форме с белыми лентами (обычно их используют для идентификации российские военные в Украине) и в масках отрезают голову живому человеку в форме с украинскими знаками отличия.

Один из, предположительно, российских военных ведет переговоры по рации и отдает указания второму (который и совершает убийство при помощи ножа). Все разговоры ведутся на русском языке.

Лежащий на земле мужчина в форме с желтой лентой (их во время войны используют украинские военные) кричит и просит о пощаде: "Больно! Не надо!" Находящиеся рядом люди подбадривают человека с ножом.

Затем участники съемки демонстрируют бронежилет-разгрузку с украинскими знаками отличия, после чего звучит фраза: "В мешок *****. И отправить командиру".

Подлинность видеозаписи пока не подтверждена. На видео видны ярко-зеленые листья, поэтому не исключено, что запись могла быть сделана еще в прошлом году.

Почти одновременно в сети появилось еще одно видео с обезглавленными военными в украинской униформе.

На кадрах видны два обезглавленных трупа, лежащих на земле рядом с разбитой бронемашиной. У мертвых солдат отрезаны также кисти рук.

Российские телеграм-каналы предполагают, что ролик был снят бойцами ЧВК "Вагнер" в районе Бахмута.

Реакция в Украине

Комментируя видеозаписи, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на это злодеяние должен отреагировать каждый мировой лидер.

"Есть то, что никому в мире невозможно игнорировать: как легко эти звери убивают. Это видео казни украинского пленного мир должен видеть. Это видео России такой, какой она есть... Это не эпизод, так было и раньше. Так было в Буче, тысячи раз... Мы ничего не собираемся забывать и прощать убийцам. Законная ответственность будет за все", - сказал он.

Автор фото, president.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сравнил действия России с запрещенным в России "Исламским государством", боевики которого тоже отрезали головы пленным. Он указал, что, в отличие от ИГИЛ, Россия председательствует в Совете безопасности ООН. "Российские террористы должны быть изгнаны из Украины и ООН и понести ответственность за свои преступления", - написал Кулеба в твиттере.

В среду Служба безопасности Украины заявила о начале расследования по статье уголовного кодекса о нарушении законов и обычаев войны, связанном с умышленным убийством.

"Мы найдем этих извергов. Если надо будет - достанем везде, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за содеянное они точно понесут наказание", - пообещал глава СБУ Василий Малюк.

Реакция в России

"В мире фейков, в котором мы живем, нужно проверить достоверность этой съемки", - прокомментировал видео пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Сначала нужно проверить достоверность этих ужасных кадров. Безусловно, это ужасные кадры. А затем, конечно, это может стать поводом для того, чтобы проверить, так это или не так. Имело ли это место и если имело, то где и со стороны кого", - сказал официальный представитель Владимира Путина.

Автор фото, Getty Images

Бывший депутат Верховной рады, а ныне один из лидеров донбасских сепаратистов Олег Царев назвал отрезание головы преступлением и выразил надежду, что преступники будут наказаны.

Провоенные российские телеграм-каналы отреагировали на публикацию записи с обезглавливанием украинских солдат в целом сдержанно. Одни напомнили о видеосъемках с предполагаемым убийством российских военных, другие задались вопросом в духе "кому это надо и почему именно сейчас появилось это видео".

С более откровенным заявлением выступил Алексей Мильчаков, командир боевого отряда русских неонацистов, воюющих в Донбассе на стороне России. "Вы удивитесь, сколько таких видео будет постепенно всплывать", - говорится в телеграм-канале группировки "ДШРГ Русич". Сообщение сопровождается веселым эмодзи.

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Илья Барабанов, корреспондент Русской службы Би-би-си:

Если раньше казни с отрезанием голов ассоциировались у обывателей с террористами "Исламского государства", то теперь они будут ассоциироваться и с российской армией.

Это единственный эффект, которого смогли добиться Z-пропагандисты, в каналах которых появилось, вероятно, самое жестокое видео с начала этой войны, на котором, предположительно, российские военнослужащие отрезают голову пленному украинцу.

Установить фигурантов съемки или геолоцировать местность, где это было снято, почти невозможно, можно лишь предположить, что происходило все прошлым летом - на кадрах много зеленых листьев.

Кто и зачем решил опубликовать этот ролик именно сейчас, когда во всем мире обсуждают возможное украинское контрнаступление - вопрос. Но, возможно, никакой подоплеки искать тут не стоит. Когда связанные с ЧВК "Вагнер" каналы выпустили видео с казнью кувалдой Евгения Нужина, у них была понятная цель - запугать других заключенных, чтобы они впредь не сдавались в плен.

На войне ежедневно происходит множество преступлений, которые иногда попадают на видео. Просто потому, что это война.

Всему миру это видео напомнит о военных преступлениях, которые уже раньше были совершены российской армией на оккупированных ею территориях.

Призывающим к мирным переговорам политикам оно напомнит, что сложно о чем-то договариваться с теми, кто практикует казни в стиле ИГИЛ, а российскому руководству, которое развязало эту войну, остается лишь призывать "проверить достоверность" и продолжать делать вид, будто все идет по их никому не известному плану.

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